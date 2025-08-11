Христо Захариев остава в Спартак Плевен

Христо Захариев остава част от баскетболния Спартак Плевен, обявиха от клуба.

"Сезон 2025/2026 ще предложи изключително тежки битки в ЕНБЛ и Sesame Национална баскетболна лига, а ние трябва да отговорим на очакванията!

Христо Захариев е готов да влезе в ролята, която всички очакват от него. Лидер, който да поведе съотборниците си към успехите", написаха от Спартак на официалния си профил във Фейсбук.

"Номер 26 няма нужда от дълго представяне. Пожелаваме на Ицо - здраве! Един национал е готов да радва "Балканстрой"! Само Спартак", добавиха от плевенския клуб.