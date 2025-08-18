Спартак Плевен обяви подробности за участието си в ENBL

Техническата среща на ENBL за 2025 г. приключи в неделя, 17 август, в хотел Tallink Rīga в латвийската столица. По време на техническата среща официално беше обявен нов формат на Лигата, обяви Спартак Плевен на официалната си страница във Фейсбук. От клуба разкриха подробности за програмата и своето участие в надпреварата.
"Двадесет и седем отбора, разделени в ТРИ групи от по ДЕВЕТ отбора, ще играят турнир по кръгова система с осем мача за всеки отбор – четири у дома, четири като гост – от 23 септември 2025 г. до 11 февруари 2026 г.
Деветият отбор от нашата Група 3 ще бъде обявен по-късно тази седмица!
Шестнадесет отбора ще се класират за плейофите на ENBL за 2026 г.
Осминафиналите включват един елиминационен мач по системата 1 -16 и т.н. (1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9) на 4-12 март 2026 г.
Четвъртфиналите се играят в 2 мача (първа двойка 1-16 срещу 8-9, втора двойка 2-15 срещу 7-10, трета двойка 3-14 срещу 6-11, четвърта двойка 4-13 срещу 5-12) на 17 март - 2 април 2026 г.
Победителите се класират за Финалната четворка, която ще се проведе на 21-23 април 2026 г.", посочват плевенчани.
Редовен сезон на ENBL 2025-2026 | местно време | CET
Вторник, 23 септември
19:00 | 19:00 Хефте Хелфен Булс Капфенберг – Бристъл Флайърс
19:30 | 19:30 Донар Гронинген – Валмиера Глас ВиА
19:30 | 19:30 Синтейникс МБК – ТалТех/Алексела
Четвъртък, 25 септември
19:00 | 19:00 Филинген Лайънс – CSO Волунтари
Понеделник, 29 септември
19:00 | 19:00 Дзики Варшава – Рига Зели
Вторник, 30 септември
19:00 | 20:00 Манчестър Баскетбол – Кейла CoolBet
Сряда, 1 октомври
19:30 | 19:30 Донар Гронинген – TalTech/Alexela
18:00 | 18:00 Слован Братислава – Тиндастол Саударкрокур
19:00 | 19:00 Сигал Прищина – Гимле Баскет
19:00 | 18:00 Спартак Плевен – КК Дубрава Загреб
Сряда, 8 октомври
20:00 | 21:00 Бристол Флайърс – Донар Гронинген
18:30 | 17:30 TalTech/Alexela – Hefte Helfen Bulls Kapfenberg
20:30 | 20:30 Брюксел Баскетбол – Сигал Прищина
Вторник, 14 октомври
19:15 | 21:15 Tindastoll Saudarkrokur – Gimle Basket
19:30 | 19:30 Пея – Рига Зели
Сряда, 15 октомври
19:00 | 18:00 Valmiera Glass ViA – Fyllingen Lions
18:00 | 18:00 БК Опава – Брюксел Баскетбол
19:00 | 20:00 Манчестър Баскетбол – Слован Братислава
19:00 | 18:00 Спартак Плевен – БК Оломоуцко
Понеделник, 20 октомври
18:00 | 18:00 BK Opava – Tindastoll Saudarkrokur
Вторник, 21 октомври
00:00 | 00:00 Отбор Хърватия – Бристъл Флайърс
00:00 | 00:00 Втори отбор на Хърватия – Слован Братислава
19:30 | 20:30 Нюкасъл Ийгълс – Джики Варшава
Сряда, 22 октомври
19:00 | 19:00 Филинген Лайънс – Синтаникс МБК
19:00 | 19:00 КК Дубрава Загреб – Пея UPD на 18 август
Вторник, 28 октомври
20:30 | 20:30 Брюксел Баскетбол – Манчестър Баскетбол
18:00 | 18:00 БК Оломоуцко – Дзики Варшава
19:30 | 19:30 Пея – Спартак Плевен
Сряда, 29 октомври
18:00 | 18:00 Слован Братислава – Сигал Прищина
19:00 | 19:00 Гимле Баскет – Кейла Кулбет
19:30 | 18:30 Рига Зели – Ираклис БК
Вторник, 4 ноември
19:00 | 19:00 Сигал Прищина – Хърватия Отбор 2
Сряда, 5 ноември
18:30 | 17:30 TalTech/Alexela – Хърватия Team One
19:30 | 19:30 Syntainics MBC – Valmiera Glass ViA
19:00 | 19:00 Хефте Хелфен Булс Капфенберг – Филинген Лайънс
18:00 | 18:00 BK Opava – Gimle Basket
20:00 | 19:00 Ираклис БК – Нюкасъл Ийгълс
Вторник, 11 ноември
19:15 | 20:15 Tindastoll Saudarkrokur – Манчестър Баскетбол
19:30 | 18:30 Кейла Кулбет – Слован Братислава
19:00 | 19:00 КК Дубрава Загреб – Рига Зели
Сряда, 12 ноември
20:00 | 19:00 Ираклис БК – Спартак Плевен
Понеделник, 17 ноември
18:00 | 18:00 БК Оломоуцко – КК Дубрава Загреб
Вторник, 18 ноември
00:00 | 00:00 Втори отбор на Хърватия – Гимле Баскет
20:30 | 20:30 Брюксел Баскетбол – Кейла Кулбет
19:00 | 19:00 Дзики Варшава – Пея
Сряда, 19 ноември
20:00 | 21:00 Бристъл Флайърс – Синтейникс МБК
00:00 | 00:00 Първи отбор на Хърватия – Хефте Хелфен Булс Капфенберг
19:00 | 18:00 Манчестър Баскетбол – Сигал Прищина
24 ноември – 2 декември 2025 г
Международен прозорец за мъжки баскетбол
Сряда, 3 декември
18:00 | 18:00 БК Опава – Втори отбор на Хърватия
19:30 | 19:30 Рига Зели – БК Оломоуцко
00:00 | 00:00 Нюкасъл Ийгълс – N/A
вторник, 9 декември
19:00 | 19:00 Сигал Прищина – БК Опава
19:00 | 18:00 Спартак Плевен – Рига Зели
Сряда, 10 декември
19:30 | 19:30 Донар Гронинген – Филинген Лайънс
19:00 | 19:00 Гимле Баскет – Слован Братислава
Вторник, 16 декември
19:00 | 19:00 Fyllingen Lions – TalTech/Alexela
19:30 | 19:30 Донар Гронинген – Хърватия Отбор 1
19:00 | 20:00 Манчестър Баскетбол – БК Опава
00:00 | 00:00 Втори отбор на Хърватия – Keila Coolbet
Сряда, 17 декември
19:00 | 18:00 Valmiera Glass ViA – Hefte Helfen Bulls Kapfenberg
19:00 | 18:00 Спартак Плевен – Нюкасъл Ийгълс
19:00 | 19:00 КК Дубрава Загреб – Ираклис БК
Вторник, 6 януари 2026 г
19:30 | 19:30 Syntainics MBC – Донар Гронинген
19:00 | 19:00 Сигал Прищина – Тиндастол Саударкрокур
19:30 | 20:30 Нюкасъл Ийгълс – БК Оломоуцко
Сряда, 7 януари
20:00 | 21:00 Бристъл Флайърс – Филинген Лайънс
19:30 | 18:30 Кейла Кулбет – БК Опава
20:00 | 19:00 Ираклис БК – Дзики Варшава
Вторник, 13 януари
19:00 | 18:00 Валмиера Гласс ВиА – Бристъл Флайърс
Сряда, 14 януари
19:00 | 19:00 Хефте Хелфен Булс Капфенберг – Донар Гронинген
19:00 | 19:00 Гимле Баскет – Брюксел Баскетбол
18:00 | 18:00 БК Оломоуцко – Пея
Вторник, 20 януари
19:30 | 18:30 Кейла Кулбет – Сигал Прищина
19:15 | 20:15 Тиндастол Саударкрокур – Хърватия, втори отбор
19:00 | 19:00 Дзики Варшава – Спартак Плевен
Сряда, 21 януари
00:00 | 00:00 Хърватия, първи отбор – Синтейникс МБК
19:00 | 19:00 Гимле Баскет – Манчестър Баскетбол
19:30 | 18:30 Рига Зели – Нюкасъл Ийгълс
20:00 | 19:00 Ираклис БК – Пея
Вторник, 27 януари
20:30 | 20:30 Брюксел Баскетбол – Хърватия, втори отбор
19:30 | 20:30 Нюкасъл Ийгълс – КК Дубрава Загреб
Сряда, 28 януари
18:30 | 17:30 ТалТех/Алексела – Валмиера Глас ВиА
19:00 | 19:00 Fyllingen Lions – Хърватия, Отбор 1
Вторник, 3 февруари
19:30 | 19:30 Syntainics MBC – Hefte Helfen Bulls Kapfenberg
19:00 | 19:00 KK Dubrava Загреб – Dziki Варшава
Сряда, 4 февруари
18:00 | 18:00 Слован Братислава – BK Opava
00:00 | 00:00 Хърватия, Отбор 2 – Манчестър Баскетбол
Вторник, 10 февруари
19:15 | 20:15 Tindastoll Saudarkrokur – Брюксел Баскетбол
Сряда, 11 февруари
20:00 | 21:00 Бристъл Флайърс – ТалТех/Алексела
19:30 | 19:30 Пея – Нюкасъл Ийгълс
23 февруари – 3 март 2026 г.
Международен прозорец за мъжки баскетбол
4-12 март, осминафинали
Елиминационен мач с по-висок ранг
17 март - 2 април, четвъртфинали
Серия до два мача, домакинство и гостуване
21-23 април, Финалната четворка
Мястото ще бъде потвърдено
Информация за актуализации на програмата
Общо седемнадесет (17) мача – включително седем от осем мача на CSO Voluntari – ще бъдат добавени на по-късна дата, след като бъде потвърдена.
POOL ONE
Donar Groningen, Netherlands
Bristol Flyers, United Kingdom
CSO Voluntari, Romania
Fyllingen Lions, Norway
Hefte Helfen Bulls, Austria
Syntainics MBC, Germany
Valmiera Glass ViA, Latvia
TalTech/Alexela, Estonia
Croatia Team One
POOL TWO
BK Opava, Czechia
Brussels Basketball, Belgium
Sigal Prishtina, Kosovo
Tindastoll, Iceland
Gimle Basket, Norway
Slovan Bratislava, Slovakia
Manchester Basketball, United Kingdom
Keila Coolbet, Estonia
Croatia Team Two
POOL THREE
Riga Zelli, Latvia
Iraklis BC, Greece
Newcastle Eagles, United Kingdom
BC Spartak Pleven, Bulgaria
KB Peja, Kosovo
BK Olomoucko, Czechia
Dziki Warszawa, Poland
KK Dubrava, Croatia
TBA