Спартак Плевен обяви подробности за участието си в ENBL

  • 18 авг 2025 | 17:03
  • 264
  • 0
Техническата среща на ENBL за 2025 г. приключи в неделя, 17 август, в хотел Tallink Rīga в латвийската столица. По време на техническата среща официално беше обявен нов формат на Лигата, обяви Спартак Плевен на официалната си страница във Фейсбук. От клуба разкриха подробности за програмата и своето участие в надпреварата.

"Двадесет и седем отбора, разделени в ТРИ групи от по ДЕВЕТ отбора, ще играят турнир по кръгова система с осем мача за всеки отбор – четири у дома, четири като гост – от 23 септември 2025 г. до 11 февруари 2026 г.

Деветият отбор от нашата Група 3 ще бъде обявен по-късно тази седмица!

Шестнадесет отбора ще се класират за плейофите на ENBL за 2026 г.

Осминафиналите включват един елиминационен мач по системата 1 -16 и т.н. (1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9) на 4-12 март 2026 г.

Четвъртфиналите се играят в 2 мача (първа двойка 1-16 срещу 8-9, втора двойка 2-15 срещу 7-10, трета двойка 3-14 срещу 6-11, четвърта двойка 4-13 срещу 5-12) на 17 март - 2 април 2026 г.

Победителите се класират за Финалната четворка, която ще се проведе на 21-23 април 2026 г.", посочват плевенчани.

Редовен сезон на ENBL 2025-2026 | местно време | CET

Вторник, 23 септември

19:00 | 19:00 Хефте Хелфен Булс Капфенберг – Бристъл Флайърс

19:30 | 19:30 Донар Гронинген – Валмиера Глас ВиА

19:30 | 19:30 Синтейникс МБК – ТалТех/Алексела

Четвъртък, 25 септември

19:00 | 19:00 Филинген Лайънс – CSO Волунтари

Понеделник, 29 септември

19:00 | 19:00 Дзики Варшава – Рига Зели

Вторник, 30 септември

19:00 | 20:00 Манчестър Баскетбол – Кейла CoolBet

Сряда, 1 октомври

19:30 | 19:30 Донар Гронинген – TalTech/Alexela

18:00 | 18:00 Слован Братислава – Тиндастол Саударкрокур

19:00 | 19:00 Сигал Прищина – Гимле Баскет

19:00 | 18:00 Спартак Плевен – КК Дубрава Загреб

Сряда, 8 октомври

20:00 | 21:00 Бристол Флайърс – Донар Гронинген

18:30 | 17:30 TalTech/Alexela – Hefte Helfen Bulls Kapfenberg

20:30 | 20:30 Брюксел Баскетбол – Сигал Прищина

Вторник, 14 октомври

19:15 | 21:15 Tindastoll Saudarkrokur – Gimle Basket

19:30 | 19:30 Пея – Рига Зели

Сряда, 15 октомври

19:00 | 18:00 Valmiera Glass ViA – Fyllingen Lions

18:00 | 18:00 БК Опава – Брюксел Баскетбол

19:00 | 20:00 Манчестър Баскетбол – Слован Братислава

19:00 | 18:00 Спартак Плевен – БК Оломоуцко

Понеделник, 20 октомври

18:00 | 18:00 BK Opava – Tindastoll Saudarkrokur

Вторник, 21 октомври

00:00 | 00:00 Отбор Хърватия – Бристъл Флайърс

00:00 | 00:00 Втори отбор на Хърватия – Слован Братислава

19:30 | 20:30 Нюкасъл Ийгълс – Джики Варшава

Сряда, 22 октомври

19:00 | 19:00 Филинген Лайънс – Синтаникс МБК

19:00 | 19:00 КК Дубрава Загреб – Пея UPD на 18 август

Вторник, 28 октомври

20:30 | 20:30 Брюксел Баскетбол – Манчестър Баскетбол

18:00 | 18:00 БК Оломоуцко – Дзики Варшава

19:30 | 19:30 Пея – Спартак Плевен

Сряда, 29 октомври

18:00 | 18:00 Слован Братислава – Сигал Прищина

19:00 | 19:00 Гимле Баскет – Кейла Кулбет

19:30 | 18:30 Рига Зели – Ираклис БК

Вторник, 4 ноември

19:00 | 19:00 Сигал Прищина – Хърватия Отбор 2

18:00 | 18:00 Слован Братислава – Сигал Прищина

Сряда, 5 ноември

18:30 | 17:30 TalTech/Alexela – Хърватия Team One

19:30 | 19:30 Syntainics MBC – Valmiera Glass ViA

19:00 | 19:00 Хефте Хелфен Булс Капфенберг – Филинген Лайънс

18:00 | 18:00 BK Opava – Gimle Basket

20:00 | 19:00 Ираклис БК – Нюкасъл Ийгълс

Вторник, 11 ноември

19:15 | 20:15 Tindastoll Saudarkrokur – Манчестър Баскетбол

19:30 | 18:30 Кейла Кулбет – Слован Братислава

19:00 | 19:00 КК Дубрава Загреб – Рига Зели

Сряда, 12 ноември

20:00 | 19:00 Ираклис БК – Спартак Плевен

Понеделник, 17 ноември

18:00 | 18:00 БК Оломоуцко – КК Дубрава Загреб

Вторник, 18 ноември

00:00 | 00:00 Втори отбор на Хърватия – Гимле Баскет

20:30 | 20:30 Брюксел Баскетбол – Кейла Кулбет

19:00 | 19:00 Дзики Варшава – Пея

Сряда, 19 ноември

20:00 | 21:00 Бристъл Флайърс – Синтейникс МБК

00:00 | 00:00 Първи отбор на Хърватия – Хефте Хелфен Булс Капфенберг

19:00 | 18:00 Манчестър Баскетбол – Сигал Прищина

24 ноември – 2 декември 2025 г

Международен прозорец за мъжки баскетбол

Сряда, 3 декември

18:00 | 18:00 БК Опава – Втори отбор на Хърватия

19:30 | 19:30 Рига Зели – БК Оломоуцко

00:00 | 00:00 Нюкасъл Ийгълс – N/A

вторник, 9 декември

19:00 | 19:00 Сигал Прищина – БК Опава

19:00 | 18:00 Спартак Плевен – Рига Зели

Сряда, 10 декември

19:30 | 19:30 Донар Гронинген – Филинген Лайънс

19:00 | 19:00 Гимле Баскет – Слован Братислава

Вторник, 16 декември

19:00 | 19:00 Fyllingen Lions – TalTech/Alexela

19:30 | 19:30 Донар Гронинген – Хърватия Отбор 1

19:00 | 20:00 Манчестър Баскетбол – БК Опава

00:00 | 00:00 Втори отбор на Хърватия – Keila Coolbet

Сряда, 17 декември

19:00 | 18:00 Valmiera Glass ViA – Hefte Helfen Bulls Kapfenberg

19:00 | 18:00 Спартак Плевен – Нюкасъл Ийгълс

19:00 | 19:00 КК Дубрава Загреб – Ираклис БК

Вторник, 6 януари 2026 г

19:30 | 19:30 Syntainics MBC – Донар Гронинген

19:00 | 19:00 Сигал Прищина – Тиндастол Саударкрокур

19:30 | 20:30 Нюкасъл Ийгълс – БК Оломоуцко

Сряда, 7 януари

20:00 | 21:00 Бристъл Флайърс – Филинген Лайънс

19:30 | 18:30 Кейла Кулбет – БК Опава

20:00 | 19:00 Ираклис БК – Дзики Варшава

Вторник, 13 януари

19:00 | 18:00 Валмиера Гласс ВиА – Бристъл Флайърс

Сряда, 14 януари

19:00 | 19:00 Хефте Хелфен Булс Капфенберг – Донар Гронинген

19:00 | 19:00 Гимле Баскет – Брюксел Баскетбол

18:00 | 18:00 БК Оломоуцко – Пея

Вторник, 20 януари

19:30 | 18:30 Кейла Кулбет – Сигал Прищина

19:15 | 20:15 Тиндастол Саударкрокур – Хърватия, втори отбор

19:00 | 19:00 Дзики Варшава – Спартак Плевен

Сряда, 21 януари

00:00 | 00:00 Хърватия, първи отбор – Синтейникс МБК

19:00 | 19:00 Гимле Баскет – Манчестър Баскетбол

19:30 | 18:30 Рига Зели – Нюкасъл Ийгълс

20:00 | 19:00 Ираклис БК – Пея

Вторник, 27 януари

20:30 | 20:30 Брюксел Баскетбол – Хърватия, втори отбор

19:30 | 20:30 Нюкасъл Ийгълс – КК Дубрава Загреб

Сряда, 28 януари

18:30 | 17:30 ТалТех/Алексела – Валмиера Глас ВиА

Сряда, 28 януари

18:30 | 17:30 TalTech/Alexela – Valmiera Glass ViA

19:00 | 19:00 Fyllingen Lions – Хърватия, Отбор 1

Вторник, 3 февруари

19:30 | 19:30 Syntainics MBC – Hefte Helfen Bulls Kapfenberg

19:00 | 19:00 KK Dubrava Загреб – Dziki Варшава

Сряда, 4 февруари

18:00 | 18:00 Слован Братислава – BK Opava

00:00 | 00:00 Хърватия, Отбор 2 – Манчестър Баскетбол

Вторник, 10 февруари

19:15 | 20:15 Tindastoll Saudarkrokur – Брюксел Баскетбол

Сряда, 11 февруари

20:00 | 21:00 Бристъл Флайърс – ТалТех/Алексела

19:30 | 19:30 Пея – Нюкасъл Ийгълс

23 февруари – 3 март 2026 г.

Международен прозорец за мъжки баскетбол

4-12 март, осминафинали

Елиминационен мач с по-висок ранг

17 март - 2 април, четвъртфинали

Серия до два мача, домакинство и гостуване

21-23 април, Финалната четворка

Мястото ще бъде потвърдено

Информация за актуализации на програмата

Общо седемнадесет (17) мача – включително седем от осем мача на CSO Voluntari – ще бъдат добавени на по-късна дата, след като бъде потвърдена.

>>>

POOL ONE

Donar Groningen, Netherlands

Bristol Flyers, United Kingdom

CSO Voluntari, Romania

Fyllingen Lions, Norway

Hefte Helfen Bulls, Austria

Syntainics MBC, Germany

Valmiera Glass ViA, Latvia

TalTech/Alexela, Estonia

Croatia Team One

POOL TWO

BK Opava, Czechia

Brussels Basketball, Belgium

Sigal Prishtina, Kosovo

Tindastoll, Iceland

Gimle Basket, Norway

Slovan Bratislava, Slovakia

Manchester Basketball, United Kingdom

Keila Coolbet, Estonia

Croatia Team Two

POOL THREE

Riga Zelli, Latvia

Iraklis BC, Greece

Newcastle Eagles, United Kingdom

BC Spartak Pleven, Bulgaria

KB Peja, Kosovo

BK Olomoucko, Czechia

Dziki Warszawa, Poland

KK Dubrava, Croatia

TBA

