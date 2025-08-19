Популярни
  Зам.- министър Петър Младенов проведе работна среща с посланика на Китай

  19 авг 2025
Заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов проведе работна среща с посланика на Китай у нас Н. Пр. Дай Цинли. По време на разговора двамата обсъдиха добрите отношения между България и Китай в областта на младежта и спорта. И двете страни изразиха увереност, че сътрудничеството между България и Китай ще продължи да се развива и укрепва.

„Младите хора са двигателят на развитието и мостът между нашите държави. Съвместните инициативи, които предстоят, ще създадат повече възможности за тяхната реализация и ще укрепят приятелството между България и Китай“, заяви Младенов.

Акцент в дискусията бе организирането на Китайско-български младежки форум, планиран за края на октомври в София. Събитието ще събере младежи от двете държави, които ще обменят идеи и предложения за бъдещи инициативи и партньорства.

Зам.-министър Младенов и Н. Пр. Дай Цинли потвърдиха готовността си да работят заедно за насърчаване на младежкия обмен, както и за създаване на повече възможности пред младите хора да участват в международни инициативи и събития.

