Галатасарай опитва да вземе португалски национал вместо Едерсон

  • 19 авг 2025 | 15:31
  • 968
  • 0
Галатасарай опитва да вземе португалски национал вместо Едерсон

Турският гранд Галатасарай е отправил оферта на стойност 20 милиона евро плюс бонуси към Порто за вратаря на тима Диого Коща, информира “Скай Спортс Германия”. Тази информация идва изненадващо на фона на досегашните новини, че приоритет за този пост на отбора от южната ни съседка остава Едерсон от Манчестър Сити. Офертата към Коща изглежда странно, тъй като португалският национал е оценяван на около 40 милиона евро и има две години от настоящия си контракт с “драконите”, които нямат причина да го пускат на толкова занижена цена. 25-годишният юноша на Порто е смятан за един от най-стабилните и перспективни вратари, които много често са свързвани с различни от грандовете в Европа, когато се отнася за вратарския пост. Турският гранд пък се нуждае от подсилване на тази позиция, след като бе напуснат от ветерана Фернандо Муслера, който години наред имаше запазено място между гредите на тима.

Все пак от “Скай Германия” уточняват, че Едерсон все пак остава приоритет, а преговорите с представители на играча и Манчестър Сити продължават. Последните информации в пресата на Острова бяха, че от Истанбул са предложили 10 милиона евро за бразилеца, но “гражданите” искат малко повече. Стражът е свързват упорито с напускане на “Етихад” повече от година, като през миналото лято за фаворит за подписа му бе смятан клуб от Саудитска Арабия.

