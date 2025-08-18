Популярни
Нови подробности около преминаването на Едерсон в Галатасарай

  • 18 авг 2025 | 08:08
  • 687
  • 0
Манчестър Сити е отхвърлил подобрената оферта на Галатасарай за вратаря си Едерсон, съобщава Флориан Плетенберг в профила си в “Х”.

Турският клуб е предложил около 10 млн. евро за 32-годишния бразилски футболист, но англичаните все още не са приели офертата, тъй като искат да получат по-голяма сума за услугите на стража.

Източникът съобщава още, че въпреки разногласията между клубовете, Едерсон и Галатасарай са се споразумели напълно за условията по личния му договор. Бразилецът иска да премине в истанбулския гранд и е заявил, че е готов да мине през медицински преглед.

Едерсон не беше включен в състава на Манчестър Сити за първия мач за сезона в Премиър лийг, който “гражданите” спечелиха с 4:0 срещу Уулвърхамптън.

