Уулвърхамптън привлече камерунски национал от Серия "А"

  • 19 авг 2025 | 14:04
  • 671
  • 0

От Уулвърхамптън официално обявиха привличането на десния бек Джаксън Чачуа, който пристига с трансфер от Верона на стойност 12,5 млн. евро. Договорът на играча с английския клуб е за пет сезона.

23-годишният Чачуа прекара два сезона при “мастифите”, като през първия от тях играеше като преотстъпен от Шарлероа. За Верона той записа 64 мача с 2 гола и 5 асистенции, като статистиката му за белгийския клуб е идентична в това отношение. Друга любопитна подробност е, че през миналия сезон камерунският национал разви най-голямата скорост в Серия "А", достигайки 36,3 км/ч.

Междувременно, от Верона реагираха светкавично със заместника на Чачуа, като той отново пристига от Белгия. Става въпрос за 23-годишния Рафик Белгали, който беше привлечен от Мехелен за 2 млн. евро.

