Уулвърхамптън привлече камерунски национал от Серия "А"

От Уулвърхамптън официално обявиха привличането на десния бек Джаксън Чачуа, който пристига с трансфер от Верона на стойност 12,5 млн. евро. Договорът на играча с английския клуб е за пет сезона.

23-годишният Чачуа прекара два сезона при “мастифите”, като през първия от тях играеше като преотстъпен от Шарлероа. За Верона той записа 64 мача с 2 гола и 5 асистенции, като статистиката му за белгийския клуб е идентична в това отношение. Друга любопитна подробност е, че през миналия сезон камерунският национал разви най-голямата скорост в Серия "А", достигайки 36,3 км/ч.

The latest addition ✍️



Jackson Tchatchoua has moved to Molineux from Hellas Verona, signing a five-year deal 🗞️ — Wolves (@Wolves) August 19, 2025

Междувременно, от Верона реагираха светкавично със заместника на Чачуа, като той отново пристига от Белгия. Става въпрос за 23-годишния Рафик Белгали, който беше привлечен от Мехелен за 2 млн. евро.