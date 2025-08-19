Maтeй Kaзийcĸи инвестира нaд 1 000 000 лeвa в бългapcĸa технологична ĸoмпaния

Матей Казийски, един от най-успешните родни волейболисти, е придобил акции за над 1.1 млн. лева в българската технологична компания Tiger Technology.

На 12 август тази година в Търговския регистър (ТР) е вписано увеличение на капитала на компанията с 8913 нови акции, общата стойност на което е 1.117 млн. лв.

Според публикувани в регистъра платежни документи общата инвестирана сума от българския волейболист е 1 112 047 лв., а записаните от него акции са 3961. Това го превръща в водещият участник в този рунд.

Част от досегашните акционери също са увеличили дела си, сред които "Телелинк Инвестмънтс" (акции за 1201 лв.), "Провити" (78 лв.), швейцарското дружество "Ес Ди Си Суис Девелопмънт Корпорейшън" АГ (акции за 171 лв.), както и физически лица.

Друг основен инвеститор, МФГ Инвест АД, е записал 1 148 акции. След това увеличение основен акционер остава "Атиа" ЕООД, собственост на основателя на компанията Александър Лефтеров, с малко над 40% от капитала.

"Матей Казийски е един от най-разпознаваемите български спортисти в последните години. Фактът че, той първо ни подкрепи с мостово финансиране, а след това трансформира цялата си подкрепата чрез записване на акции, е силен знак за доверие в траекторията на развитието на компанията", коментира пред българското издание Forbes основателят и главен технологичен директор на Тайгър Технолоджи Александър Лефтеров.

Матей Казийски ще играe в България!

Обратно в България

След като над 20 години Матей Казийски живя в чужбина и игра за различни европейски тимове, изглежда сега той е решил да инвестира част от заработеното като спортист в родината. Чрез инвестицията си от над 1 млн. лв. той се позиционира и като значим инвеститор в българската предприемаческа екосистема.

Ето кога Матей Казийски ще изиграе първия си мач за Локомотив Авиа

Наскоро стана ясно, че волейболистът, който през септември ще навърши 41 години, се завръща в българското първенство. От октомври той ще се присъедини към екипа на пловдивския Локомотив Авиа, който през изминалия сезон завърши втори след Левски София. Освен в българското първенство, през новия сезон железничарите ще се състезават и във втория по сила европейски клубен турнир - Купата на CEV.

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Договорът с тима от Града под тепетата ще е за една година, а междувременно Казийски ще тренира с италианския Тренто, в който записа едни от най-добрите си представяния. Той е трикратен победител в Шампионската лига с екипа именно на италианския гранд, като има и 5 трофея от италианското първенство.

Матей Казийски беше част от състава на България при спечелването на бронзовите медали на Световното първенство през 2006-а и европейския шампионат три години по-късно. За последно той защитаваше цветовете на Алианц (Милано).

Тази инвестиция на българския волейболист е част от тенденция за привличане на български спортисти към технологичния и предприемаческия сектор. По-рано през годината Димитър Бербатов стана акционер във Volt Premium Taxi, което показва нарастващ интерес сред известни личности към технологични проекти с потенциал за мащабно развитие.

Пътят на тигъра

Tiger Technology е създадена през 2004 г. и първоначално се фокусира върху технологии за медийния и развлекателен сектор, които работят с големи обеми видеофайлове. Компанията бързо се утвърждава като лидер в обработката на големи данни, като разработва решения за съхранение и пренос на информация, които могат да се изпълняват както локално, така и в облака.

През годините Tiger Technology разширява дейността си, включително чрез партньорства с технологични гиганти като IBM, Microsoft и Philips, за да предлага решения в сферата на видеонаблюдението и дигиталната патология. Компанията има клиенти от цял свят - летища, фармацевтични заводи, държавни институции, както и водещи международни компании като AWS, Seagate и Wasabi.

В последните години Tiger Technology бележи силен ръст на приходите и разширява географското си присъствие. През 2023 г. приходите от продажби достигат над 3.2 млн. лв., а общите приходи на компанията са около 6.65 млн. лв., като се очаква тази тенденция да се засили и през 2024 г.

Основният източник на растеж са продуктите за управление на данни в хибридни облаци и решенията за видеонаблюдение, като компанията се фокусира върху стратегически партньорства и развиване на нови пазари, включително САЩ, Великобритания, Близкия изток и някои азиатски държави.

money.bg