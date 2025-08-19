Борислав Халачев и Николай Иванов споделиха впечатленията си след силното Световно първенство

Популярни
  19 авг 2025
Тийм мениджърът на националния отбор на България за девойки до 21 години Борис Халачев и координаторът на националните отбори в БФВолейбол Николай Иванов споделиха впечатленията си при завръщането на тима след 4-ото място на Световното първенство в Индонезия. Ето какво точно казаха двамата пред медиите на летище "Васил Левски" в София:

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

"Да, трудно начало на световното първенство. Мога да кажа, че въпреки трудното начало, треньорският щаб и момичетата направиха и невъзможното чисто морално и ментално, за да се върнат в играта с трудна победа срещу отбора на Тайланд, която ни показа, че тези момичета могат да играят волейбол на световно ниво. Повярваха си и след това нещата се получиха от самосебе си. За съжаление малко не ни достигна, отборът на Бразилия игра по-добре от нас, за да се окачи с бронзовите медали. Може би трябваше един бронзов медал, за да са по-доволни за един завършек на цялото лято, за завършек на всичките им усилия при подрастващите. И от тук нататък те ще се състезават в женския национален отбор, ако не всички, поне по-голяма част от тях", призна Халачев.

Виктория Коева: Предвид трудното начало въобще не сме очаквали, че можем да стигнем до четворката
Виктория Коева: Предвид трудното начало въобще не сме очаквали, че можем да стигнем до четворката

"Мисля, че резултатите говорят сами за себе си дали се развива женския волейбол в България - световни шампионки до 19 години и 4-о място до 21 години. Ако школите не работиха, предвид ситуацията и в държавата и колко помага за българския спорт, мислите ли, че щяхме да имаме такива резултати? Дано властимащите осъзнаят какво се случва в България и дано да полагат повече усилия за българския спорт. В крайна сметка "шапка свалям" на всички деца, които бяха тук - знайни и незнайни, защото може би голяма част от тях никой не си представяше, че ще ходят на световно първенство. Видяхте, че във всеки мач общо взето всички вземаха участие и всяка една от тях допринесе в момента, в който и беше даден шанс. Чувствам се горд и достоен българин след това, което те постигнаха", каза още тийм мениджърът на България.

Маргарита Гунчева: Можеше да е още по-добър завършек, ако бяхме взели бронзовия медал
Маргарита Гунчева: Можеше да е още по-добър завършек, ако бяхме взели бронзовия медал

"Изхождайки от това, което се случи до момента и това, което ни предстои, така да кажем - значи, че "правилно сме си разиграли картите". Факт е, че през този сезон се свърши неизмоверно количество работа. Имах възможност да наблюдавам доста голяма част от подготовката на този отбор и мога само да допълня, че тук имахме много точно попадение на върхова спортна форма на отбора. Мачовете в елиминациите се изиграха така точно заради това, че отборът хвана своя пик и показа най-добрия волейбол, за който е тренирал близо два месеца и половина", коментира пък Иванов.

Драган Нешич от Индонезия: Горд съм!
Драган Нешич от Индонезия: Горд съм!

"Огромен принос има присъствието на треньори като Драган Нешич, Атанас Петров и Мирослав Живков. Това са хора, доказали са се с опит, които се съгласиха и приеха поканата да работят с нашите национални отбори и се вижда, че резултатите са налице и, че е правилен ход от наша страна - опитните треньори да могат да изграждат състезатели. Тук искам да направя една разлика - едно е да менажираш състезатели, друго е да ги изграждаш и обучаваш, защото голяма част от тези момичета и момчета са все още в крехта възраст и въпреки потенциала, който има, тепърва трябва да се учат и развиват, за да направят следващата стъпка", допълни координаторът на националните отбори.

Драган Нешич: Това е максимумът на нашия потенциал, няма как да не се радвам
Драган Нешич: Това е максимумът на нашия потенциал, няма как да не се радвам
