Борислав Халачев и Николай Иванов споделиха впечатленията си след силното Световно първенство

Тийм мениджърът на националния отбор на България за девойки до 21 години Борис Халачев и координаторът на националните отбори в БФВолейбол Николай Иванов споделиха впечатленията си при завръщането на тима след 4-ото място на Световното първенство в Индонезия. Ето какво точно казаха двамата пред медиите на летище "Васил Левски" в София:

"Да, трудно начало на световното първенство. Мога да кажа, че въпреки трудното начало, треньорският щаб и момичетата направиха и невъзможното чисто морално и ментално, за да се върнат в играта с трудна победа срещу отбора на Тайланд, която ни показа, че тези момичета могат да играят волейбол на световно ниво. Повярваха си и след това нещата се получиха от самосебе си. За съжаление малко не ни достигна, отборът на Бразилия игра по-добре от нас, за да се окачи с бронзовите медали. Може би трябваше един бронзов медал, за да са по-доволни за един завършек на цялото лято, за завършек на всичките им усилия при подрастващите. И от тук нататък те ще се състезават в женския национален отбор, ако не всички, поне по-голяма част от тях", призна Халачев.

"Мисля, че резултатите говорят сами за себе си дали се развива женския волейбол в България - световни шампионки до 19 години и 4-о място до 21 години. Ако школите не работиха, предвид ситуацията и в държавата и колко помага за българския спорт, мислите ли, че щяхме да имаме такива резултати? Дано властимащите осъзнаят какво се случва в България и дано да полагат повече усилия за българския спорт. В крайна сметка "шапка свалям" на всички деца, които бяха тук - знайни и незнайни, защото може би голяма част от тях никой не си представяше, че ще ходят на световно първенство. Видяхте, че във всеки мач общо взето всички вземаха участие и всяка една от тях допринесе в момента, в който и беше даден шанс. Чувствам се горд и достоен българин след това, което те постигнаха", каза още тийм мениджърът на България.

"Изхождайки от това, което се случи до момента и това, което ни предстои, така да кажем - значи, че "правилно сме си разиграли картите". Факт е, че през този сезон се свърши неизмоверно количество работа. Имах възможност да наблюдавам доста голяма част от подготовката на този отбор и мога само да допълня, че тук имахме много точно попадение на върхова спортна форма на отбора. Мачовете в елиминациите се изиграха така точно заради това, че отборът хвана своя пик и показа най-добрия волейбол, за който е тренирал близо два месеца и половина", коментира пък Иванов.

"Огромен принос има присъствието на треньори като Драган Нешич, Атанас Петров и Мирослав Живков. Това са хора, доказали са се с опит, които се съгласиха и приеха поканата да работят с нашите национални отбори и се вижда, че резултатите са налице и, че е правилен ход от наша страна - опитните треньори да могат да изграждат състезатели. Тук искам да направя една разлика - едно е да менажираш състезатели, друго е да ги изграждаш и обучаваш, защото голяма част от тези момичета и момчета са все още в крехта възраст и въпреки потенциала, който има, тепърва трябва да се учат и развиват, за да направят следващата стъпка", допълни координаторът на националните отбори.

Снимки: Sportal.bg