Престиж: Българин ще бъде главен съдия на Световното по бадминтон

Пенчо Стойнов ще бъде главен съдия на започващото на 25 август в Париж Световно първенство за мъже и жени по бадминтон. Това е първият път, в който българин заема толкова престижен пост на шампионат от най-висок ранг в този спорт.

Назначението е голямо признание както за професионализма на г-н Стойнов, така и за България. Той е част от съдийския елит на Световната федерация по бадминтон още от 2004 година. През 2014-та покри най-високото ниво – Сертифициран съдия, а четири години по-късно стана един от първите четирима полупрофесионални главни рефери на Федерацията, подписвайки тригодишен договор – вече в трети цикъл.

Кариерата му включва ръководство на всички турнири от категория Супер 1000 в Китай, Индонезия, Малайзия и Англия, както и световни отборни първенства и шампионати за юноши и девойки.

Париж 2025 обещава да бъде върхов момент – най-престижното първенство, което Пенчо Стойнов ще ръководи досега.