Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Престиж: Българин ще бъде главен съдия на Световното по бадминтон

Престиж: Българин ще бъде главен съдия на Световното по бадминтон

  • 19 авг 2025 | 09:58
  • 320
  • 0
Престиж: Българин ще бъде главен съдия на Световното по бадминтон

Пенчо Стойнов ще бъде главен съдия на започващото на 25 август в Париж Световно първенство за мъже и жени по бадминтон. Това е първият път, в който българин заема толкова престижен пост на шампионат от най-висок ранг в този спорт.

Назначението е голямо признание както за професионализма на г-н Стойнов, така и за България. Той е част от съдийския елит на Световната федерация по бадминтон още от 2004 година. През 2014-та покри най-високото ниво – Сертифициран съдия, а четири години по-късно стана един от първите четирима полупрофесионални главни рефери на Федерацията, подписвайки тригодишен договор – вече в трети цикъл.

Кариерата му включва ръководство на всички турнири от категория Супер 1000 в Китай, Индонезия, Малайзия и Англия, както и световни отборни първенства и шампионати за юноши и девойки.

Париж 2025 обещава да бъде върхов момент – най-престижното първенство, което Пенчо Стойнов ще ръководи досега.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Боровец прие голямо международно състезание по планинско колоездене

Боровец прие голямо международно състезание по планинско колоездене

  • 18 авг 2025 | 13:24
  • 441
  • 0
На колела по канала - велопоходът на толерантността се завръща на Гребния канал в Пловдив

На колела по канала - велопоходът на толерантността се завръща на Гребния канал в Пловдив

  • 18 авг 2025 | 12:38
  • 716
  • 0
Първото издание на фестивала „Троян спортува“ събра над 300 участници

Първото издание на фестивала „Троян спортува“ събра над 300 участници

  • 16 авг 2025 | 19:46
  • 776
  • 0
Държавата търси терен за нов национален стадион

Държавата търси терен за нов национален стадион

  • 16 авг 2025 | 09:13
  • 15082
  • 38
Председателят на БФКолоездене Евгений Балев предаде управлението на Александър Алексиев

Председателят на БФКолоездене Евгений Балев предаде управлението на Александър Алексиев

  • 15 авг 2025 | 17:18
  • 1007
  • 1
Винсент Каймер с престижна титла и 30 000 долара награда

Винсент Каймер с престижна титла и 30 000 долара награда

  • 15 авг 2025 | 10:02
  • 1610
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тълпи на "Герена" - пуснаха билетите за АЗ Алкмаар

Тълпи на "Герена" - пуснаха билетите за АЗ Алкмаар

  • 19 авг 2025 | 10:30
  • 1813
  • 0
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 3382
  • 4
Време е за първите плейофи в Шампионската лига

Време е за първите плейофи в Шампионската лига

  • 19 авг 2025 | 08:10
  • 5182
  • 1
Левски преотстъпи талант във Втора лига

Левски преотстъпи талант във Втора лига

  • 19 авг 2025 | 10:16
  • 2454
  • 1
Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

  • 18 авг 2025 | 20:52
  • 27231
  • 88
Груев дебютира в Премиър лийг в много силен мач на Лийдс, завършил с победа!

Груев дебютира в Премиър лийг в много силен мач на Лийдс, завършил с победа!

  • 18 авг 2025 | 23:58
  • 28814
  • 26