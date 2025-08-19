Време е за първите плейофи в Шампионската лига

В днешния 19-и август (вторник) ще се изиграят първите три мача от плейофите за влизане в основната схема на Шампионската лига. Всички срещи стартират от 22:00 часа българско време.

Особено интересен е двубоят между отборите на Ференцварош и Карабах. Това са тимовете, които отстраниха от предварителните кръгове в “турнира на богатите” българския шампион Лудогорец през последните две години.

В другия мач Рейнджърс се изправя срещу Брюж. Шотландците ще опитат да се завърнат в квалификационната фаза на надпреварата, където за последно участваха през 2023 г.

Третата среща има балкански привкус. Носителят на КЕШ от 1991 г. Цървена Звезда ще атакува за втора поредна година основната схема, като за съперник има кипърския Пафос. Първият мач е на “Мала Маракана” и “звездашите” ще опитат да вземат солиден аванс.