Шампионът на Кипър смълча "Мала Маракана"

  • 20 авг 2025 | 00:39
Шампионът на Кипър Пафос е на път да сътвори истинска сензация в Шампионската лига. Той вече докосва основната фаза на турнира, след като спечели с 2:1 гостуването си на Цървена звезда от плейофния кръг на "Мала Маракана". Жоао Корея (1') и Пепе (52'-дузпа) реализираха двата гола за гостите, а за домакините точен бе Бруно Дуарте (58').

Пафос поведе още в 1-вата минута. Жоао Корея получи топката на границата на наказателното поле и с прецизен удар я прати във вратата за 0:1.

В 29-ата минута втори гол на кипърците, дело на Бруно, бе отменен заради нарушение в хода на атаката.

В 52-рата минута гостите все пак удвоиха преднината си от дузпа, отсъдена за игра с ръка на защитник, а Пепе реализира от бялата точка за 0:2.

В 58-ата минута и Цървена звезда получи дузпа за игра с ръка. Опитът на Бруно Дуарте бе отразен от вратаря на съперника, но той реагира бързо и с глава отбеляза с помощта на напречната греда.

Така Пафос направи първата крачка към крайния успех в сблъсъка. Все пак предстои реванш след седмица в Кипър, в който нищо не е решено и всичко може да се случи.

