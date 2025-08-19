Равносметката за Швьонтек след триумфа в Синсинати: Подобрен рекорд, прогрес в WTA и още нещо

Ига Швьонтек триумфира на женския турнир в Синсинати, САЩ, след като надви Джазмин Паолини на финала.

Благодарение на успеха полякинята ще се изкачи на 2-ро място в световната ранглиста при дамите, като трофеят донесе и още няколко значими подробности за състезателката.

Това е 11-та нейна WTA-1000 титла и измести в тази класация Виктория Азаренка от Беларус, която има 10 трофея. Рекордьор в това отношение е Серина Уилямс с 13 отличия.

Освен това 24-годишната тениситка завоюва своята 24-а титла в кариерата си, а това е втори трофей за нея през 2025 г., след като миналият месец спечели и “Уимбълдън”.