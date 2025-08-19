Популярни
Паолини пропиля огромна преднина в първия сет и подари титлата в Синсинати на Швьонтек

  • 19 авг 2025 | 03:18
  • 539
  • 0
Паолини пропиля огромна преднина в първия сет и подари титлата в Синсинати на Швьонтек

Ига Швьонтек грабна титлата на силния турнир на WTA в Синсинати, САЩ. Световната номер три във финалната битка се справи с италианката Джазмин Паолини, побеждавайки със 7:5, 6:4 за 110 минути.

Полякинята демонстрира страхотна игра от сервис, стигайки до цели 9 аса. Тя игра силно и на ретур, като не разреши на италианката да направи нито един ас. Швьонтек обаче предприе и някои рискове, които можеха да ѝ костват много, тъй като направи 7 двойни грешки. Все пак тя надделя с прецизността си, която я доведе до стопроцентово изпълнение на възможностите за брейк – 6 от 6, докато Паолини не успя да реализира и половината си шансове за пробив – едва 4 от 10.

Паолини трябва да съжалява особено много за случилото се през първия сет, тъй като дръпна с три гейма преднина. Швьонтек обаче се събуди в четвъртия гейм и обърна събитията на корта до 5:3 в своя полза. И когато изглеждаше, че всичко е приключило за италианката, тя осъществи още един пробив, с който изравни резултата. До нов обрат обаче не се стигна и полякинята на свой ред направи нов брейк, благодарение на който затвори първата част в своя полза.

Във втория сет Паолини отново пропиля ключови възможности. Тя пак стигна до ранен пробив, обръщайки резултата до 2:1 гейма в своя полза, но не се възползва от набраната инерция и остави съперничката ѝ да си върне инициативата съвсем скоро. Лъч надежда за италианката се появи в деветия гейм, когато намали изоставането си до 4:5 след много силна игра и 40:0 в своя полза. Това обаче бе само тактическо оттегляне от страна на Швьонтек, която събра сили и в следващия гейм затвори срещата още с първия си мачбол.

Със загубата си Джазмин Паолини затвори една много тежка вечер за италианския тенис, тъй като броени часове по-рано Яник Синер не успя да се пребори срещу Карлос Алкарас във финала на мъжкия турнир в Синсинати.

Световният номер 1 се контузи, загуби пет гейма в първия сет и официално преустанови участието си. Това е и изключително лоша новина за италианеца, който получи нараняването малко преди началото на US Open.

Алкарас се окичи със златото в Синсинати след оттегляне на Синер
Алкарас се окичи със златото в Синсинати след оттегляне на Синер
