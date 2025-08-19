Достойно! Швьонтек поздрави Паолини за силната игра на финала

Ига Швьонтек грабна титлата на турнира в Синсинати, САЩ. След края на срещата тя отпразнува подобаващо победата си, но и отдаде заслуженото на своята съперничка Джазмин Паолини.

“Поздравления за страхотния турнир. Играеш страхотно, както винаги. Надявам се, че ще играем финала на US Open след две седмици. Благодаря ти, че си толкова позитивен човек. Няма много хора сред нас, които да излъчват такъв позитивизъм всеки ден. Винаги е удоволствие да те видя. Поздравления на екипа ти за невероятната работа и усилия. Беше удоволствие”, каза Швьонтек.