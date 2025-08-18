Популярни
Волейболните национали до 21 години заминаха за Мондиал 2025

  • 18 авг 2025 | 15:43
  • 397
  • 1

България е в група C заедно с Бразилия, Колумбия, Куба, Чехия и Япония

Мъжкият национален отбор по волейбол под 21 години пътува днес за световните финали в Китай. Селекционерът Венцислав Симеонов ще има на разположение 12 волейболисти: Представителният ни тим изигра три контролни срещи във френския град Метц, където победи Бразилия в два мача, както и Германия.

България е в група C заедно с Бразилия, Колумбия, Куба, Чехия и Япония. “Лъвовете” ще изиграят първия си мач на 21 август от 6 часа българско време срещу Куба.

Съставът на България:

Разпределители:

Виктор Жеков

Рангел Витеков

Диагонал:

Георги Бъчваров

Посрещачи:

Александър Къндев

Николай Иванов

Кристиян Андреев

Огнян Христов

Жасмин Величков

Централни блокировачи:

Стилиян Делибосов

Томислав Русев

Николай Николаев

Либеро:

Александър Цанев

Венцислав Симеонов: Сигурен съм, че момчетата ще дадат дори 101% от възможностите си

Старши треньор: Венцислав Симеонов

Помощник треньор: Тодор Алексиев

Пълна програма за груповата фаза:

21.08: България – Куба (06,00 часа)

22.08: България – Япония (06.00 часа)

23.08: България – Колумбия (06.00 часа)

25.08: България – Чехия (06.00 часа)

26.08: България – Бразилия (09.00 часа)

