Волейболните национали до 21 години заминаха за Мондиал 2025

Мъжкият национален отбор по волейбол под 21 години пътува днес за световните финали в Китай. Селекционерът Венцислав Симеонов ще има на разположение 12 волейболисти: Представителният ни тим изигра три контролни срещи във френския град Метц, където победи Бразилия в два мача, както и Германия.
България е в група C заедно с Бразилия, Колумбия, Куба, Чехия и Япония. “Лъвовете” ще изиграят първия си мач на 21 август от 6 часа българско време срещу Куба.
Съставът на България:
Разпределители:
Виктор Жеков
Рангел Витеков
Диагонал:
Георги Бъчваров
Посрещачи:
Александър Къндев
Николай Иванов
Кристиян Андреев
Огнян Христов
Жасмин Величков
Централни блокировачи:
Стилиян Делибосов
Томислав Русев
Николай Николаев
Либеро:
Александър Цанев
Венцислав Симеонов: Сигурен съм, че момчетата ще дадат дори 101% от възможностите си
Старши треньор: Венцислав Симеонов
Помощник треньор: Тодор Алексиев
Пълна програма за груповата фаза:
21.08: България – Куба (06,00 часа)
22.08: България – Япония (06.00 часа)
23.08: България – Колумбия (06.00 часа)
25.08: България – Чехия (06.00 часа)
26.08: България – Бразилия (09.00 часа)