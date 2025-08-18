Участник на "Чалънджър" турнира в София: Кортовете са минно поле

Участник на “Чалънджър” турнира в София се оплака от условията, определи кортовете като минно поле и посъветва колегите си да не идват в България.

Габи Адриан Бойтан от Румъния отпадна в първи кръг на квалификациите, но използва социалните мрежи, за да опише преживяването си да играе в столицата ни.

„Колеги тенисисти, ако някога обмисляте да посетите турнир на професионално ниво в България, отидете някъде другаде през тази седмица или го пропуснете. Ако обичате да играете на минно поле, заповядайте“ – написа Бойтан, цитиран от “Тенискафе”.

„И който и да е от ATP, който е одобрил домакинството на този турнир тук, да се срамува. Абсолютно отвратителни условия за игра и тренировки, просто не можете да играете тенис тук“.

„Не се оплаквам, просто ви призовавам, в случай че има друг „Чалънджър“ в България, да похарчите парите си, за да играете в друг турнир, в друга държава, и да не си губите времето и парите тук“.

Бойтан качи и снимка от тренировъчните кортове в Националния тенис център с иронично послание: „Тренирайте на това“.