Засада лиши Томас Мюлер от красив дебютен гол за Ванкувър

  • 18 авг 2025 | 11:06
  • 327
  • 0

Легендата на Байерн (Мюнхен) Томас Мюлер направи дебют за новия си отбор Ванкувър Уайткапс. 35-годишният емблематичен немски футболист се появи в игра в 61-ата минута за канадския тим, който завърши наравно 1:1 с Хюстън Динамо в мач от поредния кръг на Мейджър Лийг Сокър.

Присъствието на Мюлер веднага се усети и секунди след влизането си в игра той отбеляза красив гол с изстрел от дъгата на наказателното поле. Попадението обаче не бе зачетено заради засада на неговия съотборник Брайън Уайт. Ванкувър, който бе повел още в 6-ата минута след гол от дузпа именно на Уайт, в крайна сметка изпусна победата в последните секунди на двубоя след късен изравнителен гол на бразилеца Артур.

"Смесени чувства. Публиката беше невероятна, но резултатът е разочароващ", заяви световният шампион от 2014 г. Мюлер след мача, на който присъстваха 26 301 зрители.

Германецът подписа договор с Ванкувър до 2025 г. с опция за още един сезон. Равенството остави канадския тим на 3-то място в Западната конференция на МЛС с 46 точки.

Снимки: Gettyimages

