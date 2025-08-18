Засада лиши Томас Мюлер от красив дебютен гол за Ванкувър

Легендата на Байерн (Мюнхен) Томас Мюлер направи дебют за новия си отбор Ванкувър Уайткапс. 35-годишният емблематичен немски футболист се появи в игра в 61-ата минута за канадския тим, който завърши наравно 1:1 с Хюстън Динамо в мач от поредния кръг на Мейджър Лийг Сокър.

Присъствието на Мюлер веднага се усети и секунди след влизането си в игра той отбеляза красив гол с изстрел от дъгата на наказателното поле. Попадението обаче не бе зачетено заради засада на неговия съотборник Брайън Уайт. Ванкувър, който бе повел още в 6-ата минута след гол от дузпа именно на Уайт, в крайна сметка изпусна победата в последните секунди на двубоя след късен изравнителен гол на бразилеца Артур.

Offside in the build-up...



But Thomas Müller nearly had his first goal within SECONDS. 😳 pic.twitter.com/wzDihNdCIg — Major League Soccer (@MLS) August 18, 2025

"Смесени чувства. Публиката беше невероятна, но резултатът е разочароващ", заяви световният шампион от 2014 г. Мюлер след мача, на който присъстваха 26 301 зрители.

Германецът подписа договор с Ванкувър до 2025 г. с опция за още един сезон. Равенството остави канадския тим на 3-то място в Западната конференция на МЛС с 46 точки.

Снимки: Gettyimages