Томова срещу Испанка на квалификациите в САЩ

  • 18 авг 2025 | 04:49
  • 139
  • 0
Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова ще играе срещу испанка в първия кръг на квалификациите на Откритото първенство на САЩ.

Първата ракета на страната, която е поставената под номер 5 в схемата на пресявките, ще има за съперничка Ирене Бурийо.

28-годишната испанка е номер 212 в световната ранглиста на УТА. Томова има две победи от два мача срещу нея - в квалификациите на "Уимбълдън" 2021 година на трева с 6:2, 6:2 и на четвъртфиналите на турнир на клей в Сарагоса (Испания) 2023-а с 6:3, 6:4. Сега обаче двете за първи път ще се срещнат на твърди кортове.

Двубоят между Томова и Бурийо е насрочен по програма за 19-и август (вторник).

