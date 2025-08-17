Заместник-министър Димитър Георгиев присъства на откриването на Световното по борба в Самоков

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев даде старта на световното първенство по борба за юноши и девойки до 20 г., което се провежда в „Арена Самоков“.

„За мен е чест и удоволствие да присъствам на това голямо събитие, чийто домакин ще бъде България. Провеждането на световно първенство по борба за юноши и девойки до 20 години е привилегия и огромна отговорност за страната ни“, заяви зам.-министър Георгиев.

Близо 650 борци от 70 държави ще спорят за отличията на първенството, което ще се проведе от 17 до 24 август.

„Бих искал да поздравя председателя на федерацията ни по борба, г-жа Станка Златева и целия й екип, за отличната работа по организацията. Убеден съм, че тя е на световно ниво и всички участници и треньори ще останат доволни от предоставените условия. Вярвам, че град Самоков и зала „Арена Самоков“ ще бъдат прекрасни домакини на този голям форум“, допълни заместник-министърът на младежта и спорта.