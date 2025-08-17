Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Заместник-министър Димитър Георгиев присъства на откриването на Световното по борба в Самоков

Заместник-министър Димитър Георгиев присъства на откриването на Световното по борба в Самоков

  • 17 авг 2025 | 20:56
  • 428
  • 0
Заместник-министър Димитър Георгиев присъства на откриването на Световното по борба в Самоков

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев даде старта на световното първенство по борба за юноши и девойки до 20 г., което се провежда в „Арена Самоков“.

„За мен е чест и удоволствие да присъствам на това голямо събитие, чийто домакин ще бъде България. Провеждането на световно първенство по борба за юноши и девойки до 20 години е привилегия и огромна отговорност за страната ни“, заяви зам.-министър Георгиев.

Близо 650 борци от 70 държави ще спорят за отличията на първенството, което ще се проведе от 17 до 24 август.

„Бих искал да поздравя председателя на федерацията ни по борба, г-жа Станка Златева и целия й екип, за отличната работа по организацията. Убеден съм, че тя е на световно ниво и всички участници и треньори ще останат доволни от предоставените условия. Вярвам, че град Самоков и зала „Арена Самоков“ ще бъдат прекрасни домакини на този голям форум“, допълни заместник-министърът на младежта и спорта.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Дю Плеси коментира поражението си от Чимаев: Беше като одеяло върху мен

Дю Плеси коментира поражението си от Чимаев: Беше като одеяло върху мен

  • 17 авг 2025 | 19:12
  • 1363
  • 2
Андриан Вълканов е с шансове за репешаж на Световното по борба в Самоков

Андриан Вълканов е с шансове за репешаж на Световното по борба в Самоков

  • 17 авг 2025 | 16:26
  • 963
  • 1
Първите ни свободняци на тепиха в Самоков не достигнаха полуфиналите

Първите ни свободняци на тепиха в Самоков не достигнаха полуфиналите

  • 17 авг 2025 | 15:02
  • 1554
  • 0
Тим Елиът отказа Кай Асакура с гилотина на UFC 319

Тим Елиът отказа Кай Асакура с гилотина на UFC 319

  • 17 авг 2025 | 09:01
  • 1056
  • 0
Красимир Инински проведе работна среща с легенда на бокса

Красимир Инински проведе работна среща с легенда на бокса

  • 17 авг 2025 | 09:00
  • 1111
  • 0
Мозес Итаума нокаутира Дилиън Уайт и показа шампионски потенциал

Мозес Итаума нокаутира Дилиън Уайт и показа шампионски потенциал

  • 17 авг 2025 | 08:14
  • 2943
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Левски, равностойно начало

Ботев (Враца) 0:0 Левски, равностойно начало

  • 17 авг 2025 | 21:15
  • 27005
  • 36
Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

  • 17 авг 2025 | 20:59
  • 28525
  • 120
Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

  • 17 авг 2025 | 20:21
  • 21569
  • 156
Съставите на Милан и Бари, българин е на пейката на „росонерите“

Съставите на Милан и Бари, българин е на пейката на „росонерите“

  • 17 авг 2025 | 21:23
  • 1244
  • 0
ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 70549
  • 50
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

  • 17 авг 2025 | 14:01
  • 26997
  • 27