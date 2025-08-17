Популярни
Дю Плеси коментира поражението си от Чимаев: Беше като одеяло върху мен

  17 авг 2025
Дрикус дю Плеси загуби първата си битка в UFC на събитието UFC 319.

По време на битката за титлата в средна категория Дю Плеси беше безпомощен да спре Чимаев да го поваля отново и отново. Чеченецът грабна победата с резултати 50-44 в съдийските карти. С тази победа Чимаев отне титлата на дю Плеси в категория до 84 кг и подобри перфектната си статистика на 15-0.

След мача Дю Плеси беше попитан дали нещо в битката го е изненадало и той похвали Чимаев за доминиращата му игра в борбата.

14 UFC 319 - Доминацията на Хамзат и битките в Чикаго в снимки

„Той има невероятен контрол отгоре“, каза дю Плеси. „Беше като одеяло. Не беше въпрос на сила, не беше толкова физически, а сякаш знаеше какъв ще е следващият ми ход. Правеше го без да използва много сила и аз трябваше да реша дали да бъда по гръб или той да вземе гърба ми. Накрая опитах, хванах го с контрол на гърба, почти усетих вкуса на победата.“

15-0! Хамзат е новият шампион на UFC в средна категория!

Дълга редица от претенденти чакат да предизвикат Чимаев, включително резервния боец от главния мач на UFC 319 Кайо Боральо, Насурдин Имавов, Рение Де Ридер, Антъни Ернандес и съперникът на Чимаев Пауло Коста, така че остава да видим какъв път ще трябва да поеме Дю Плеси, за да си върне титлата в средна категория. Независимо от всичко, той е уверен, че ще успее.

„Поздравления за Хамзат, той заслужава това, 100 процента“, каза дю Плеси. „Победи ме честно и почтено тази вечер, той беше по-добрият тази вечер и аз ще се върна. Ще си върна колана. Засега е негов и той го заслужава.“

