Маркес: Доволен съм, че най-накрая спечелих в Австрия

До днес пистата „Ред Бул Ринг“ беше една от малкото, на които Марк Маркес никога не беше печелил състезание в MotoGP. Това обаче се промени, след като испанецът триумфира в днешното издание на Гран При на Австрия.

Испанецът прекара първите 18 обиколки на втората позиция зад стартиралия от полпозишъна Марко Бедзеки. Пилотът на Дукати атакува за първи път в средата на 19-я тур, но тази неговата атака беше париране успешно от неговия съперник. При втората атака на Маркес в началото на 20-та обиколка обаче Бедзеки беше безсилен и загуби лидерството.

Маркес в първа победа в Гран При на Австрия, Алдегер с неочаквано второ място

След това Маркес успя да се откъсне пред пилота на Априлия, но в края Фермин Алдегер изненадващо започна да го гони. В крайна сметка Маркес успя да спечели с 1.1 секунди пред пилота на Грезини Дукати и постигна първата си победа в дълго състезание на австрийска територия.

„Много съм доволен, че най-накрая спечелих първата си победа в Австрия. Както казах и в четвъртък – тази година аз съм с червения мотор. Работихме много добре, намерихме добри настройки, особено с износени гуми. Видяхме, че Марко Бедзеки беше много бърз в началото, но след това...



„Аз просто чаках. Опитах се в средата на състезанието, но прецених, че е прекалено рисковано и предпочетох да изчакам края, когато да атакува. Но тогава се появи нов играч, този път това беше Алдегер, който беше много бърз.



„Но да, доволен съм – шеста поредна победа. Трябва да останем концентрирани, другата седмица ни очаква ново състезание. Насладих се на тази надпревара, радвам се, че съм на най-високото стъпало на подиума за Пау Алсина“, заяви Маркес.

Снимки: Gettyimages