Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Андриан Вълканов е с шансове за репешаж на Световното по борба в Самоков

Андриан Вълканов е с шансове за репешаж на Световното по борба в Самоков

  • 17 авг 2025 | 16:26
  • 259
  • 0
Андриан Вълканов е с шансове за репешаж на Световното по борба в Самоков

Андриан Вълканов е с шансове за репешаж на световното по борба за юноши в Самоков. Българинът загуби от настоящия европейски шампион Константин Петриашвили (Грузия)  0:10 на старта в категория до 97 кг на свободния стил.

Съперникът му стигна полуфиналите, които стартират от 18 ч. При успех Андриан, който е трети в Европа, ще продължи в пресявките в понеделник сутрин. Останалите ни представители днес отпаднаха. Калоян Атанасов стартира с успех срещу Денис Кодаков (Испания) с 3:1, но след това бронзовият медалист от европейското първенство загуби от китаеца Тао Вей с 4:8 в категория до 70 кг. Дебютантът Стилиян Джоров претърпя поражение срещу азера Аханазар Новрузов, европейски вицешампион до 23 г., с 0:10 при 74-килограмовите. А в тежка категория до 125 кг Диан Манев, също дебютант на голямо първенство, бе спрян от японеца Хосей Фуджита - 0:5.

Съперниците и на тримата не успяха да стигнат до полуфиналите и българското участие приключи. Днес от 17 ч е откриването на шампионата в "Арена Самоков".

Полуфиналните срещи са от 18 часа. Входът за зрителите е свободен. 

В понеделник е надпреварата в останалите категории в свободния стил, на тепиха ще излязат 4-има наши представители - Eсад Бозали (57), Денис Наим (65), Иван Андонов (79), Никола Петров (92 кг). Срещите започват от 10 часа.

Снимка: БФ Борба

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Тим Елиът отказа Кай Асакура с гилотина на UFC 319

Тим Елиът отказа Кай Асакура с гилотина на UFC 319

  • 17 авг 2025 | 09:01
  • 915
  • 0
Красимир Инински проведе работна среща с легенда на бокса

Красимир Инински проведе работна среща с легенда на бокса

  • 17 авг 2025 | 09:00
  • 890
  • 0
Мозес Итаума нокаутира Дилиън Уайт и показа шампионски потенциал

Мозес Итаума нокаутира Дилиън Уайт и показа шампионски потенциал

  • 17 авг 2025 | 08:14
  • 2556
  • 2
15-0! Хамзат е новият шампион на UFC в средна категория!

15-0! Хамзат е новият шампион на UFC в средна категория!

  • 17 авг 2025 | 07:48
  • 21398
  • 16
Мърфи вгорчи дебюта на Пико в UFC

Мърфи вгорчи дебюта на Пико в UFC

  • 17 авг 2025 | 07:06
  • 1588
  • 0
Карлос Пратес нокаутира Джеф Нийл с брутален лакът на UFC 319

Карлос Пратес нокаутира Джеф Нийл с брутален лакът на UFC 319

  • 17 авг 2025 | 06:57
  • 1758
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 51552
  • 31
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

  • 17 авг 2025 | 14:01
  • 20307
  • 16
Кошмара: Гладен съм за големи неща, всичко в ЦСКА ще се промени

Кошмара: Гладен съм за големи неща, всичко в ЦСКА ще се промени

  • 17 авг 2025 | 11:18
  • 12272
  • 94
Челси 0:0 Кристъл Палас, без голове до почивката

Челси 0:0 Кристъл Палас, без голове до почивката

  • 17 авг 2025 | 16:34
  • 2668
  • 1
Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

  • 17 авг 2025 | 09:12
  • 17683
  • 67
Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

  • 17 авг 2025 | 07:15
  • 9689
  • 48