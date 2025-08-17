Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година

Илиана Раева вярва в доброто представяне на българския ансамбъл за жени, както и в двете ни индивидуалистки – Стилияна Николова и Ева Брезалиева, на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, което ще може да гледате в ефира на БНТ от 22 до 24 август. Президентът на родната централа коментира шансовете им за отличия, като говори и за проблемите, през които трябваше да премие ансамбълът през настоящата година.

Раева бе гост в предаването „Арена спорт“ по БНТ1, където изрази задоволството си от еволюцията и разрастването на конкуренцията в един от най-изящните спортове.

„76 държави ще участват на световното първенство, 206 ще са индивидуалистките, а ансамблите са 36. Това е абсолютен рекорд. В рамките на две години участниците се увеличила с 15 държави. Изключително бързо се разраства географията, много скорост набира. Винаги казвам, че в момента се случва една невероятна еволюция в на този спорт. Ще бъде една много тежка битка“, бяха нейните думи относно предстоящия шампионат.

Тя говори и психическата устойчивост на Стилияна Николова.

„Мисля, че нейното психологическо състояние е значително по-добро от това, което беше на Олимпийските игри в Париж. Много силни тренировки направи преди пътуването, надявам се да съумее да се концентрира и да намерят най-добрия баланс в психологическото й развитие. Да може по най-добрия начин да представи композициите си, които са много силни и конкурентни. От нея можем да очакваме да изиграе съчетанията си така, както може. Ако успее да го направи, можем да мечтаем за едно силно класиране."

Легендарната гимнастичка коментира и какво очаква от другата ни индивидуалистка – Ева Брезалиева.

„Тя е много интересна и атрактивна гимнастичка, има силно изразен индивидуализъм и много силни композиции, които също като при Стилияна в последния етап при подготовката успя да влезе в оптимална форма. Вярвам, че тя също ще успее да се представи по най-добрия начин.“

„Това първенство не е квалификация и състезателките няма да бъдат поставени пред силно психическо натоварване, че на всяка цена трябва да вземат олимпийска квота. Нашите олимпийски квалификации започват от догодина. Аз вярвам, че момичетата ще бъдат по-спокойни и ще могат да покажат по най-добрия начин своите композиции“, отбеляза шефът на родната гимнастика.

„Надявам се тази зала, в която ще играем на световното първенство, да ни донесе късмет. Аз казах, че момичетата от ансамбъла са много подготвени. Той преживя някои от своите драми тази година, защото на някои от състезанията, които участвахме, буквално ден преди тях играхме с контузена гимнастичка. Трябваше в последния момент да направим смяна и една от състезателките да не участва. Всеки ден се чувствам с тях по телефона. Наясно съм с всичко, което се случва. Всичко е добре, домакините много са се постарали, много ги мъчи климатът, който е с изключителна влажност, което е нещо нормално за Бразилия, но фатално за лентите, които стават буквално тежки и не могат да се въртят. За всички ще бъде едно и също, не за първи път ще играем при такива тежки условия. Конкуренцията е огромна и за ансамбъла, и за индивидуалното. Има повече от пет, шест държави, които имат претенции за медали. Лично за мен това е най-хубавото нещо, което се случи в художествената гимнастика и нищо да не е предначертано. Очаквам много тежка битка, всички са подготвени, всички са силни. Това е първата стъпка към Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, така че с огромно напрежение очаквам тази битка“, сподели бившата грация.

„Това, че ансамбълът не се представи добре на европейското първенство, е част от пътя. Разбира се, много е неприятно, че се допуснаха доста грешки. В никакъв случай не мога да оприлича едно състезание с друго. Както казах, в момента момичетата са много добре подготвени. Аз вярвам, че ще имаме едно силно представяне“, заяви Раева.