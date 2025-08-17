Популярни
  • 17 авг 2025 | 15:02
  • 189
  • 0
Първите ни свободняци на тепиха в Самоков не достигнаха полуфиналите

Първите четирима български национали по борба свободен стил не успяха да достигнат полуфиналите в категориите си на Световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години, което се провежда в Самоков.

Калоян Атанасов е единственият с победа на старта на турнира, след като се наложи с 3:0 над испанеца Денис Гил в квалификациите на категория до 70 кг свободен стил. Той спечели точките още в началото на схватката и съхрани преднината си до самия край. Българският национал започна активно следващата схватка и поведе с 2:0 срещу Тао Вей, след което събори китаеца в края на частта за 4:0.

Вей изравни бързо след почивката и взе предимство по критерий, а по-късно записа и още четири точки за успеха. Китаецът обаче отстъпи на Нурлан Агазада (Азербайджан) на четвъртфинал и Атанасов отпадна от турнира.

Андриан Вълканов бе победен на старта на категория до 97 кг от Константин Петриашвили (Грузия), който по-късно ще се бори на четвъртфиналите. Стилиян Джоров (70 кг) и Диан Манев (125 кг) отпаднаха.

Церемонията по откриването на Световното първенство по борба в "Арена Самоков" е насрочена за тази вечер от 17:00 часа.

