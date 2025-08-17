Анхел Пикерас с трета победа за сезона в Moto3 след класика в Австрия

Анхел Пикерас постигна своята трета победа за сезон 2025 в Moto3, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Австрия, която се превърна в една класическа битка в най-малкия клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Just what the doctor ordered for @angelpiqueras18 👏



Back from the summer break with a VICTORY 🥇#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/OowO2bhqIi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2025

Още в началото на дистанцията от 20 обиколки Пикерас, неговият съотборник Рюсей Яманака, Максико Куилес и стартиралият от полпозишъна аржентинеца Валентин Перон се откъснаха пред колоната и в един момент техният аванс беше на две секунди. Постепенно обаче те бяха догонени и във финалните турове челната група стана по-голяма.

Това доведе до традиционния хаос, който виждаме в Moto3, а в него Пикерас се ориентира най-добре, за да спечели. Испанецът поведе в средата на предпоследния тур, възползвайки се от грешката, която Перон допусна при преминаването на шестия завой.

След това Пикерас не допусна неточности и въпреки че беше пресиран от Давид Муньос във финалната обиколка, той не се пропука и стигна до победата. Втори на само 0.096 зад него завърши съотборникът му Яманака, който два завоя преди финала беше четвърти, но с много силна атака изпревари Муньос и сънародника си Таийо Фурусато, за да стигне до второто място пред Муньос, който оформи тройката.

This was the contact between @david64official Quiles and Perrone with 2 laps to go 👀#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/LEXDUjfJq7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2025

Четвърти остана Куилес, а петицата допълни лидерът в генералното класиране Хосе Антонио Руеда, който направи едно от най-слабите си състезания от началото на сезона. Зад него Фурусато, Перон, Адриан Фернандес, Гуидо Пини и Алваро Карпе заеха останалите места в топ 5, а точки от 13-ия старт за сезона взеха още Джоел Келсо, Давид Алманса, Денис Фоджа, Джейкъб Роулстоун и Скот Огдън.

В битката за титлата Руеда остава начело с актив от 239 точки и аванс от 71 пункта пред днешния победители Пикерас. Муньос е трети с изоставане от 100 точки и равен актив с Куилес и Карпе, които също имат по 139 пункта на своите сметки.

Сезонът в Moto3 продължава след седмица с надпреварата за Гран При на Унгария на пистата „Балатон Парк“.

Снимки: MotoGP