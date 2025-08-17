Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Анхел Пикерас с трета победа за сезона в Moto3 след класика в Австрия

Анхел Пикерас с трета победа за сезона в Moto3 след класика в Австрия

  • 17 авг 2025 | 12:50
  • 511
  • 0
Анхел Пикерас с трета победа за сезона в Moto3 след класика в Австрия

Анхел Пикерас постигна своята трета победа за сезон 2025 в Moto3, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Австрия, която се превърна в една класическа битка в най-малкия клас на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта.

Още в началото на дистанцията от 20 обиколки Пикерас, неговият съотборник Рюсей Яманака, Максико Куилес и стартиралият от полпозишъна аржентинеца Валентин Перон се откъснаха пред колоната и в един момент техният аванс беше на две секунди. Постепенно обаче те бяха догонени и във финалните турове челната група стана по-голяма.

Това доведе до традиционния хаос, който виждаме в Moto3, а в него Пикерас се ориентира най-добре, за да спечели. Испанецът поведе в средата на предпоследния тур, възползвайки се от грешката, която Перон допусна при преминаването на шестия завой.

След това Пикерас не допусна неточности и въпреки че беше пресиран от Давид Муньос във финалната обиколка, той не се пропука и стигна до победата. Втори на само 0.096 зад него завърши съотборникът му Яманака, който два завоя преди финала беше четвърти, но с много силна атака изпревари Муньос и сънародника си Таийо Фурусато, за да стигне до второто място пред Муньос, който оформи тройката.

Четвърти остана Куилес, а петицата допълни лидерът в генералното класиране Хосе Антонио Руеда, който направи едно от най-слабите си състезания от началото на сезона. Зад него Фурусато, Перон, Адриан Фернандес, Гуидо Пини и Алваро Карпе заеха останалите места в топ 5, а точки от 13-ия старт за сезона взеха още Джоел Келсо, Давид Алманса, Денис Фоджа, Джейкъб Роулстоун и Скот Огдън.

В битката за титлата Руеда остава начело с актив от 239 точки и аванс от 71 пункта пред днешния победители Пикерас. Муньос е трети с изоставане от 100 точки и равен актив с Куилес и Карпе, които също имат по 139 пункта на своите сметки.

Сезонът в Moto3 продължава след седмица с надпреварата за Гран При на Унгария на пистата „Балатон Парк“.

Снимки: MotoGP

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Марк Маркес ще гони първата си победа в Гран При на Австрия, ще има ли кой да го спре?

Марк Маркес ще гони първата си победа в Гран При на Австрия, ще има ли кой да го спре?

  • 17 авг 2025 | 08:00
  • 3958
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

  • 17 авг 2025 | 07:55
  • 5573
  • 0
Успешен финал на деня за българските екипажи в Злин

Успешен финал на деня за българските екипажи в Злин

  • 16 авг 2025 | 21:31
  • 618
  • 0
Трима различни преследвачи на Копецки в рали „Барум“

Трима различни преследвачи на Копецки в рали „Барум“

  • 16 авг 2025 | 20:25
  • 1293
  • 0
Джо Рамирес: Казах на Хамилтън да не преувеличава проблемите!

Джо Рамирес: Казах на Хамилтън да не преувеличава проблемите!

  • 16 авг 2025 | 18:25
  • 2007
  • 0
Ожие: Ако продължавам с подиумите, няма нищо невъзможно

Ожие: Ако продължавам с подиумите, няма нищо невъзможно

  • 16 авг 2025 | 17:16
  • 1542
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 33019
  • 23
Малък финал на Мондиал 2025: България 1:2 Бразилия! Следете мача ТУК!

Малък финал на Мондиал 2025: България 1:2 Бразилия! Следете мача ТУК!

  • 17 авг 2025 | 13:28
  • 9248
  • 4
Кошмара: Гладен съм за големи неща, всичко в ЦСКА ще се промени

Кошмара: Гладен съм за големи неща, всичко в ЦСКА ще се промени

  • 17 авг 2025 | 11:18
  • 6865
  • 39
Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

  • 17 авг 2025 | 09:12
  • 12788
  • 35
Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

  • 17 авг 2025 | 07:15
  • 7531
  • 42
Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

  • 17 авг 2025 | 08:24
  • 7228
  • 6