Майкъл Пейдж преодоля Джаред Кенъниър на UFC 319

Майкъл „Венъм“ Пейдж все още обмисля завръщане в полусредна категория, но записа втора поредна победа в средна категория, след като победи бившия претендент за титлата Джаред Кенъниър на UFC 319 в събота.

През първите два рунда Пейдж демонстрира характерния си стил на страйкинг, като няколко пъти прати Кенъниър на земята. Едва в третия рунд англичанинът стана прекалено агресивен и Кенъниър успя да го повали, като изглеждаше, че може да обърне мача в своя полза.

В крайна сметка Пейдж устоя на атаката на земята и си осигури победата с оценки 29-28 от всички съдии.

„Исках да натисна малко повече в третия рунд“, каза Пейдж за грешката, която го остави по гръб. „Той е много силен отгоре. Не беше това, което очаквах, но се надявам, че ви хареса. Все още мисля за 77 кг.. Ако има добри битки там, ще ме видите отново.“

Пейдж откри нов живот в дивизията до 84 кг и го очакват интересни предизвикателства, ако остане в дивизията. Той вече е със статистика 2-0 в средна категория и вероятно ще се изкачи в топ 10 на ранглистата в близко бъдеще.