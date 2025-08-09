Загорец се справи с ФК Ямбол

Популярни
В Стралджа, Загорец (Нова Загора) спечели гостуването си срещу едноименния тим на Ямбол с 2:1. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Селекцията на Мирослав Миндев не изневери на себе си, измъквайки точките срещу сериозен съперник, с всеотдайна игра и без страх през 90-те минути. Мариян Тонев изненада Ямбол с гол в 5-ата минута. Опитите на съперника да отвърне на удара приключваха без успех в завършващата фаза, където липсваше голов пас или точен удар. Още в началните секунди на втората част, Георги Динков изравни с глава след центриране от корнер. Лутането в атака на ямболските футболисти продължи до последния съдийски сигнал. Симеон Русев, реализира победното попадение, като в 63-ата минута, се възползва от грешка в отбраната на противника. Съотборникът му Пламен Иванов пък тресна гредата, 120 секунди преди края.

Снимка: ФК Загорец Нова Загора – фейсбук

