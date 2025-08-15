Манол Георгиев: Фаворитът е Загорец

Асеновец (Асеновград) играе утре със Загорец в Нова Загора. Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ще играем срещу един от най-силните отбори в групата през последните години. Добър старт в първенството за Загорец. Спечелиха 4 точки от гостувания срещу сериозни противници – ФК Ямбол и Спартак (Пловдив). Предстои им първи двубой като домакин. Ще са амбицирани да зарадват феновете си с победа. Това обяснява кой влиза в срещата като фаворит. Ние отиваме в Нова Загора без притеснения. Ще направим възможното да покажем, че победата ни над Спартак (Пловдив) не е случайна“, коментира пред Sportal.bg Манол Георгиев, треньор на асеновградчани.