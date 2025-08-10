Популярни
Кюстендил би ЦСКА III в шоу с 8 гола

  10 авг 2025 | 15:11
  • 450
  • 2
Кюстендил победи с 5:3 ЦСКА III в среща от втория кръг на Югозападна Трета лига. Това бе първо домакинство и първа победа за кюстендилци за новия сезон. С два гола за победителите се отличи играещият изпълнителен директор Димитър Илиев, а по един добавиха Любослав Любомиров, Димитър Стоименов и Александър Александров - Аци.

За третия отбор на "армейците" се разписа Александър Георгиев, Димитър Урумов и Йоан Анис Киров. По този начин двата отбора спазиха традицията да правят зрелищни и резултатни мачове. В следващия кръг Кюстендил гостува на Ботев (Ихтиман), а ЦСКА III приема дубъла на Славия.

