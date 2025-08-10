Струмска слава с победа и в Панагюрище

При доста горещо време в Панагюрище, Струмска слава записа победа във втория кръг от Югозападна Трета Лига. И двата отбора започнаха срещата доста предпазливо, като първите по-интересни ситуации се откриха пред домакините. В 25-ата минута на срещата, футболист на Оборище изскочи от дълбочина сам срещу вратаря Йордан Димитров, но стреля силно над вратата. Минута след тази възможност, на сметката на домакините се откри още една добра възможност за гол, но отново Димитров бе на мястото си и блесна с двойно спасяване.

След тези действия на отбора от Панагюрище, играта на Славата се стабилизира. Георги Мариянов засече с глава едно центриране от ъглов удар, вратарят спаси, и топката се озова в краката на Любомир Тодоров, който стреля силно в аут. В даденото продължение на първата част, домакините останаха с 10 души, след като при една висока топка на границата на наказателното поле техен играч скочи високо и с крак удари Димитър Савов в главата. Главният съдия Стоян Арсов показа директен червен картон на провинилия се футболист на домакините и така завърши първата част.

На полувремето Стефан Гошев направи две промени, като в игра се появиха Чавдар Христов и дебютантът Деян Осман. Предвид численото си превъзходство в броя на играчите, Струмска слава започна втората част по активно в търсене на гол. В 54-ата минута, Денислав Мицаков проби до аутлинията, центрира в наказателното поле на Оборище, домакините се опитаха да изчистят топката, но не успяха и тя попадна в Чавдар Христов, който с премерен удар не остави шансове на бившия вратар на Славата Мартин Станчев, и резултата беше открит – 0:1.

След гола футболистите на Струмска слава започнаха да задържат топката с множество подавания, като при една продължителна атака, Милен Войнов направи хубав извеждащ пас зад гърба на защитата на домакините, но Любомир Тодоров стреля в близкия ъгъл на вратаря Станчев, който изби в ъглов удар. В края на мача след дълъг пас от вратаря Димитров, Милен Войнов опита да прехвърли вратаря на Оборище, но ударът му бе много неточен. До края на срещата нямаше интересни ситуации и пред двете врати, и при този резултат завърши срещата.