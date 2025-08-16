Първото издание на фестивала „Троян спортува“ събра над 300 участници

Първото издание на фестивала „Троян спортува“ събра над 300 участници от 17 спортни клуба. Организатор на проявата, която се провежда на 16 и 17 август, е златната медалистка от световното първенство по летен биатлон в Отепя (Естония) Лора Христова. Фестивалът се осъществява с финансовата и организационна подкрепа на Община Троян. Основната част от спортните активности се провеждат в лесопарк „Турлата“ и стадион „Чавдар“ в планинския град.

„Вярвам, че събитие от този тип може да насочи всяко едно дете да се занимава със спорт, макар и непрофесионално, защото знам, че възпитанието стои в основата на това. Основното послание на фестивала е тренирайте и се забавлявайте, за да бъдем здрави“, каза за БТА Лора Христова. Тя посочи, че се надява фестивалът да стане традиционен за града и да се провежда ежегодно. В първото издание се включиха 17 спортни клуба и над 300 участници, каза състезателката.

Програмата започна с йога и пилатес, футбол на малки вратички и дартс и продължи с колоездене, състезание по бягане и демонстрации по джудо и самбо .

Инструкторът по пилатес и канго джъмпс Виктория Дундева каза за БТА, че е мотивирана да се включи във фестивала от спорта и движението. Тя смята, че е много важно да се покаже на троянци какви видове тренировки се предлагат в града и в какви общи спортове – като волейбол, баскетбол, футбол могат да се включват деца и родители

„Последните години всъщност виждам голямо желани у хората да търсят своя вид движение. Моите тренировки са доста различи като темперамент и ритъм - канго джъмп дава доста интензитет, докато пилатес – плавност, но и двете изискват баланс и контрол н атялото.Хората, които идват при мен са на всякаква възраст и с различна физика, но доста добре се приемат и двата вида тренировки“, каза още Дундева.

Посетителите на фестивала имаха възможност да участват и в открити уроци по тенис и да видят демонстрация по лазерна стрелба, зумба за деца, ориентиране и канго джъмпс. От велоклуб „Троянски кон“ показаха майсторско управление на планински велосипед на новото пъмп трак трасе в града.

Фестивалът продължава и утре, когато отново ще има футбол, тенис и биатлон, както и калистеника, паркур, карате, power dance и управление на кану-каяк по р. Осъм.

Снимка: Профил на Донка Михайлова във Фейсбук