Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Бруно Жордао с първа тренировка в ЦСКА

Бруно Жордао с първа тренировка в ЦСКА

  • 16 авг 2025 | 18:25
  • 676
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - ЦСКА 1948

Португалското попълнение на ЦСКА Бруно Жордао днес направи първа тренировка с новите си съотборници. Полузащитникът, който вчера подписа официално с "червените", се включи активно в подготовката на тима на тренировъчната база в Панчарево, а преди началото на заниманието бе посрещнат от футболистите и треньорския щаб с традиционния "тунел".

Жордао: Нямам търпение да играя с червената фланелка
Жордао: Нямам търпение да играя с червената фланелка

Отборът на Душан Керкез ще почива в този кръг, тъй като Арда поиска срещата в понеделник да бъде отложена заради участието на кърджалийци в плейофа на Лигата на конференциите.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

  • 16 авг 2025 | 13:25
  • 19100
  • 52
Втора лига на живо: Фратрия удвои на "Бончук"

Втора лига на живо: Фратрия удвои на "Бончук"

  • 16 авг 2025 | 19:10
  • 5211
  • 1
Жордао: Нямам търпение да играя с червената фланелка

Жордао: Нямам търпение да играя с червената фланелка

  • 16 авг 2025 | 11:36
  • 2315
  • 7
Септември (U18) прегази Ботев Пловдив (U18) на старта на шампионата

Септември (U18) прегази Ботев Пловдив (U18) на старта на шампионата

  • 16 авг 2025 | 11:19
  • 4140
  • 0
Серафимов: Не ми трябваше много време да мисля върху офертата на Левски

Серафимов: Не ми трябваше много време да мисля върху офертата на Левски

  • 16 авг 2025 | 11:04
  • 3970
  • 3
Левски натрупа големи приходи от мачовете до този момент в Европа

Левски натрупа големи приходи от мачовете до този момент в Европа

  • 16 авг 2025 | 10:38
  • 19590
  • 54
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) 1:1 Черно море, два гола, греда и положения само за 12 минути игра

Спартак (Варна) 1:1 Черно море, два гола, греда и положения само за 12 минути игра

  • 16 авг 2025 | 19:18
  • 4794
  • 8
Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

Славия скочи на част от феновете си заради "брутален протест" и "вулгарни нападки", иска извинение

  • 16 авг 2025 | 13:25
  • 19100
  • 52
България - Австрия, страхотна битка в третата четвърт

България - Австрия, страхотна битка в третата четвърт

  • 16 авг 2025 | 18:44
  • 5110
  • 5
Съставите на Уулвърхамптън и Манчестър Сити, Едерсон е извън групата

Съставите на Уулвърхамптън и Манчестър Сити, Едерсон е извън групата

  • 16 авг 2025 | 18:31
  • 1716
  • 0
Хулио Веласкес: Не се водя от емоциите! Утре ще бъде труден мач

Хулио Веласкес: Не се водя от емоциите! Утре ще бъде труден мач

  • 16 авг 2025 | 16:19
  • 14390
  • 36
Втора лига на живо: Фратрия удвои на "Бончук"

Втора лига на живо: Фратрия удвои на "Бончук"

  • 16 авг 2025 | 19:10
  • 5211
  • 1