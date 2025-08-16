Бруно Жордао с първа тренировка в ЦСКА

Слушай на живо: ЦСКА - ЦСКА 1948

Португалското попълнение на ЦСКА Бруно Жордао днес направи първа тренировка с новите си съотборници. Полузащитникът, който вчера подписа официално с "червените", се включи активно в подготовката на тима на тренировъчната база в Панчарево, а преди началото на заниманието бе посрещнат от футболистите и треньорския щаб с традиционния "тунел".

Жордао: Нямам търпение да играя с червената фланелка

Отборът на Душан Керкез ще почива в този кръг, тъй като Арда поиска срещата в понеделник да бъде отложена заради участието на кърджалийци в плейофа на Лигата на конференциите.