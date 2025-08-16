UFC с вълнуващо ново попълнение

Настоящият шампион на Oktagon MMA в перо и лека категория Лосен Кейта ще се откаже от двата си пояса в опит да премине в Октагона на UFC и да изведе кариерата си на следващото ниво. Кейта обяви новия си договор с UFC в петък следобед чрез социалните мрежи.

“Всички го искаха... и аз послушах. Договорът е подписан”, каза Кейта по адрес на обявяващото видео за сделката.

Кейта, който ще навърши 28 години в края на тази година, има професионален рекорд от 16-1 за последните шест години, като единствената му загуба е дошла след контузия на крака. Звездата на Oktagon MMA е в серия от пет победи, в която завоюва вакантната титла в перо категория, спечели турнира в лека категория, а след това и титлата. През последните години той се смята за един от най-добрите бойци извън UFC.

С присъединяването на Кейта към най-голямата ММА организация в света – и с факта, че се състезава в две различни категории – пред мачмейкърите на UFC се откриват множество интересни възможности за двубои. Каквото и да изберат, Кейта е изключително атрактивно попълнение в състава на UFC и боец, който може много бързо да натрупа сериозна инерция, пише MMA Junkie.