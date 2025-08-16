Пилотите от MotoGP прогнозираха кой ще спечели титлата в Премиър лийг

Вчера Ливърпул и Борнемут дадоха началото на новия сезон в Премиър лийг, а организаторите на MotoGP се възползваха от този повед, за да попитат част от пилотите в кралския клас кой според тях ще стане шампион в Англия.

Във видеото, което от MotoGP качиха в своя профил в Х, участие взимат Алекс Ринс, Педро Акоста, Фабио Ди Джанантонио, Фабио Куартараро, Маверик Винялес, Франко Морбидели, Енеа Бастианини, Йоан Зарко, Джак Милър, Хорхе Мартин и Жоан Мир. Те дават всевъзможни отговори – от шеговитото Барселона на Ринс до Мир, който казва, че дори не знае кои отбори участват в Премиър лийг.

Иначе Ринс (вече сериозно), Акоста и Ди Джанантонио заложиха на Манчестър Сити, Винялес и Куартараро избраха Челси, Морбидели и Бастианини – Манчестър Юнайтед, Мартин – Тотнъм, а Милър и Зарко единствени посочиха действащия шампион Ливърпул.

Снимки: Gettyimages