Популярни
»

Гледай на живо

Септември (U18) - Ботев Пловдив (U18) 4:1
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пилотите от MotoGP прогнозираха кой ще спечели титлата в Премиър лийг

Пилотите от MotoGP прогнозираха кой ще спечели титлата в Премиър лийг

  • 16 авг 2025 | 11:37
  • 749
  • 0

Вчера Ливърпул и Борнемут дадоха началото на новия сезон в Премиър лийг, а организаторите на MotoGP се възползваха от този повед, за да попитат част от пилотите в кралския клас кой според тях ще стане шампион в Англия.

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа
Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Във видеото, което от MotoGP качиха в своя профил в Х, участие взимат Алекс Ринс, Педро Акоста, Фабио Ди Джанантонио, Фабио Куартараро, Маверик Винялес, Франко Морбидели, Енеа Бастианини, Йоан Зарко, Джак Милър, Хорхе Мартин и Жоан Мир. Те дават всевъзможни отговори – от шеговитото Барселона на Ринс до Мир, който казва, че дори не знае кои отбори участват в Премиър лийг.

Иначе Ринс (вече сериозно), Акоста и Ди Джанантонио заложиха на Манчестър Сити, Винялес и Куартараро избраха Челси, Морбидели и Бастианини – Манчестър Юнайтед, Мартин – Тотнъм, а Милър и Зарко единствени посочиха действащия шампион Ливърпул.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

  • 16 авг 2025 | 07:58
  • 4110
  • 0
Брандъл: Колапинто да знае, че за Бриаторе пилотите са заменими елементи

Брандъл: Колапинто да знае, че за Бриаторе пилотите са заменими елементи

  • 15 авг 2025 | 19:10
  • 1947
  • 0
Розберг: Норис се притеснява, че Пиастри няма слаби страни

Розберг: Норис се притеснява, че Пиастри няма слаби страни

  • 15 авг 2025 | 18:20
  • 1559
  • 0
Маркес над всички и в следобедната тренировка, Акоста раздели пилотите на Дукати

Маркес над всички и в следобедната тренировка, Акоста раздели пилотите на Дукати

  • 15 авг 2025 | 17:27
  • 2991
  • 0
Шарл Леклер преследва легендарно постижение на Михаел Шумахер

Шарл Леклер преследва легендарно постижение на Михаел Шумахер

  • 15 авг 2025 | 16:52
  • 1585
  • 0
Бърни: Ред Бул нямат План Б без Хорнър

Бърни: Ред Бул нямат План Б без Хорнър

  • 15 авг 2025 | 16:43
  • 1357
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за дербито на Варна!

Време е за дербито на Варна!

  • 16 авг 2025 | 07:30
  • 3683
  • 18
България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

  • 16 авг 2025 | 07:00
  • 6819
  • 29
Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

  • 16 авг 2025 | 09:15
  • 3709
  • 3
Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 61595
  • 452
Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

  • 15 авг 2025 | 23:14
  • 44676
  • 136
Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

  • 15 авг 2025 | 22:21
  • 45603
  • 48