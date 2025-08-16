Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Алфи Дейвис блесна на финалите на Световния турнир на PFL

Алфи Дейвис блесна на финалите на Световния турнир на PFL

  • 16 авг 2025 | 09:52
  • 103
  • 0
Алфи Дейвис блесна на финалите на Световния турнир на PFL

Финалите на Световния турнир на PFL за 2025 г. продължиха тази вечер в Шарлът, където бяха излъчени шампионите в категориите лека, петел и муха при жените.

В главното събитие шампионът на PFL за 2024 г. Гаджи Рабаданов (26-5-2) се изправи срещу представителя на London Shootfighters Алфи Дейвис (20-5-1) във финала на Световния турнир на PFL за 2025 г. в леката категория. Битката предложи от всичко – прецизни размени в стойка, съчетани с борба и контрол на земя. Дейвис използва нетрадиционния си стил, за да държи двубоя на дистанция, докато Рабаданов постоянно търсеше събаряния. Решителен се оказа много равностойният първи рунд, а при прочитането на съдийските карти и тримата арбитри от NC Boxing and Combat Sports Commission дадоха 48-47 за новия шампион – Алфи Дейвис, който спечели титлата на Световния турнир в лека категория за 2025 г.

В подглавната среща бившата шампионка на Белатор Лиз Кармуш (25-8) се изправи срещу световноизвестната BJJ специалистка Джена Бишъп (9-3). Първият рунд беше предимно етап на опознаване, но в края му Кармуш пусна серия удари и взе предимство. Във втория рунд Бишъп обърна хода на битката със заплаха от дълбока събмишън хватка, която принуди Кармуш да се измъква от тежка ситуация. Но в третия рунд ветеранката реши всичко категорично – пласира мощно ляво кроше, който прати Бишъп на пода, след което довърши с чукове за технически нокаут и спечели титлата в категория муха при жените.

Финалът в категория петел противопостави Марсирли Алвеш (15-4) и Джъстин Уетцел (12-3) в сблъсък на стилове. Още от началото Алвеш държеше боя в стойка, докато Уетцел се стремеше да неутрализира ударите му чрез борба на земя. Алвеш спираше опитите за събаряния, но Уетцел отговаряше с поредица от ритници в прасеца, които забавиха движението му. Изненадващо, Алвеш пръв постигна събаряне, но Уетцел отвърна с тейкдаун, което почти доведе до събмишън. Той пласира брутално коляно в края на петия рунд. Този подем обаче дойде твърде късно и съдиите отсъдиха победа за Алвеш, който стана шампион и прибра чек за 500 000 долара.

Главната карта започна с двубоя в лека категория между Мадс Бърнел (20-8) и Робърт Уотли (16-3). В равностойна среща и двамата имаха силни моменти, но в крайна сметка бившият регионален шампион Уотли направи впечатляващо завръщане в PFL, като стигна до приключване с удари в третия рунд.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Усик помолил за отлагане на преговорите с Паркър

Усик помолил за отлагане на преговорите с Паркър

  • 15 авг 2025 | 15:23
  • 2973
  • 4
Дилиън Уайт се прави на овца, за да хване вълк

Дилиън Уайт се прави на овца, за да хване вълк

  • 15 авг 2025 | 15:02
  • 1235
  • 0
30-има шампиони ще защитават титлите си на Световното по борба U20 в Самоков

30-има шампиони ще защитават титлите си на Световното по борба U20 в Самоков

  • 15 авг 2025 | 13:34
  • 627
  • 0
Дон Кинг обяви дата за битката на Кубрат Пулев с Майкъл Хънтър

Дон Кинг обяви дата за битката на Кубрат Пулев с Майкъл Хънтър

  • 15 авг 2025 | 12:52
  • 14189
  • 12
Два сериозни удара по бойната карта на UFC 319

Два сериозни удара по бойната карта на UFC 319

  • 15 авг 2025 | 10:41
  • 1335
  • 0
Дю Плеси и Чимаев лице в лице преди UFC 319

Дю Плеси и Чимаев лице в лице преди UFC 319

  • 15 авг 2025 | 09:40
  • 2600
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за дербито на Варна!

Време е за дербито на Варна!

  • 16 авг 2025 | 07:30
  • 1876
  • 11
България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

България излиза с обезкървен състав за отмъщение срещу Австрия

  • 16 авг 2025 | 07:00
  • 4735
  • 5
Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

Ботев (Пловдив) ще се опита да прекъсне кошмарната си серия в Стара Загора

  • 16 авг 2025 | 09:15
  • 1116
  • 1
Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 54231
  • 444
Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

  • 15 авг 2025 | 23:14
  • 39929
  • 130
Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

  • 15 авг 2025 | 22:21
  • 38478
  • 37