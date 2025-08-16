Ремонтът в плувен комплекс “Приморски” във Варна ще приключи за три месеца

Ремонтът в плувен комплекс “Приморски” във Варна ще приключи за три месеца. Това съобщиха от общината в морския град, след като десетки плувни клубове излязоха на протест с искане за повече яснота.

Клубовете ще ползват един общ басейн, докато тече ремонтът на комплекса.

“Този ремонт, който ще започне, тъй като има доста неща, които трябва да бъдат отремонтирани, да започне по едно и също време всяка една част от него и да свърши във възможно най-кратки срокове”, заяви старши треньор на ПСК Черно море Никола Петров.

Плувните клубове протестират и искат химически препарати за поддържане на басейните, след като една от фирмите обжалва и процедурата се забави.

“Трудно ще бъде, но се надявам клубовете да покрият малка част от това, което е необходимо за химикали, като общината ще търси спонсори и допълнителни средства”, допълни Дирон Ръсовски, представител на плувните клубове.

Ремонтът на плувния комплекс започва на 9 септември и ще продължи три месеца, обещаха от общината.

“На всяка сесия на Общинския съвет ще викаме фирмата и нейният управител да дават доклад какво се е случило и докъде е ремонтът”, добави заместник-кметът на Варна Илия Коев.

Сегашният ремонт е частичен, а според експерти е необходим цялостен, обобщава bntnews.bg.