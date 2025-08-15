Популярни
Нико Ковач ще даде шанс на италиански защитник

  15 авг 2025 | 21:17
  • 200
  • 0
Нико Ковач ще даде шанс на италиански защитник

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач заяви, че никой от контузените в момента футболисти в състава не се е възстановил преди срещата с третодивизионния Рот-Вайс (Есен) на старта на турнира за Купата на Германия.

"Нито един играч не се е завърнал. Ще играем с трима защитници срещу Есен, можем да го направим. Можем да играем с Филипо Мане или с Юлиан Риерсон. Мане се представи добре в предсезонната подготовка", коментира Ковач на пресконференцията преди двубоя в понеделник.

В Борусия Дортмунд са регистрирали значително по-ниски печалби от предходния сезон
В Борусия Дортмунд са регистрирали значително по-ниски печалби от предходния сезон

"Първи кръг за Купата срещу отбор от трета дивизия. Нашият състав до 23 години беше в трета дивизия през миналия сезон. Ако не се случи нищо изключително по време на тренировките, на Филипо Мане ще бъде гласувано доверие", продължи наставникът на Борусия по повод 20-годишния италиански бранител.

"Със сигурност е вариант да се играе и с четирима в защита. Но ние играхме с трима през целия предсезонен период, както и миналия сезон, където беше успешно, така че няма да променяме нищо", добави Нико Ковач.

