Муркел Делиен и Зденек Коларж ще спорят за трофея в София

Муркел Делиен (Боливия) и Зденек Коларж (Чехия) се класираха за финала на турнира от серията "Чалънджър" в София с награден фонд 54 000 евро.

Поставеният под номер 6 Делиен надделя на квалификанта Дейли Бланч (САЩ) с 6:0, 4:6, 6:1 след 110 минути игра. Той взе безапелационно първия сет, а във втората част имаше ранен пробив аванс, но допусна обрат. 27-годишният южноамериканец все пак отново овладя инициативата на клея на Българския национален тенис център в решаващата трета част, в която дръпна с 4:0 по пътя си към крайната победа.

28-годишният Коларж елиминира водача в схемата Нерман Фатич (Босна и Херцеговина) с 6:0 и отказване на съперника заради болки в левия крак.

Делиен, който е 287-и в световната ранглиста в момента, за четвърти път ще играе на финал на "Чалънджър", като спечели единствената си титла при последното си участие в мач за трофей в Брашов (Румъния) през юли миналата година.

Коларж е 382-и в класацията на АТP, но е достигал до 111-а позиция. За него това е общо седми финал в сериите и първи от април 2023 година, когато в Острава (Словакия) взе четвъртата си титла от "Чалънджър".

