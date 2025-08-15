Ива Иванова с полуфинал на сингъл и финал на двойки в Тунис

Ива Иванова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара.

Поставената под номер 8 Иванова победи Таниша Кашяп (Индия) със 7:5, 3:0 и отказване на съперничката си заради физически проблем.

18-годишната българка изоставаше с 3:5 в първия сет, но спечели следващите седем гейма и водеше с 40:0 при подаването на Кашяп при 3:0 във втората част, когато индийката реши да прекрати участие в двубоя.

Следващата противничка на Иванова утре ще бъде седмата в схемата Алена Ковачкова (Чехия).

Българката достигна до финала на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 000 долара в края на юни.

Иванова междувременно се класира и за финала на двойки в Монастир (Тунис). Родната тийнейджърка и Желин Вандром (Белгия) победиха Джордин МакБрайд (САЩ) и Диана Мария Михаил (Румъния) с 6:4, 1:6, 10-6 за 76 минути. Българката и белгийката взеха първия сет с ключов пробив в десетия гейм, но във втората част МакБрайд и Михаил доминираха и се стигна до изравняване на резултата. В шампионския тайбрек Иванова и Вандром стартираха по-добре и поведоха с 6:2 точки, след което увеличиха преднината си до 9:4 и затвориха мача с третата си възможност.

За българката това е втори финал при дуетите във веригата на Международната федерация по тенис ITF след юни миналата година, когато тя достигна до дебютната си титла в Букурещ в тандем с Миа Слама (САЩ).

Снимка: БФТенис