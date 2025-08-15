Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ива Иванова с полуфинал на сингъл и финал на двойки в Тунис

Ива Иванова с полуфинал на сингъл и финал на двойки в Тунис

  • 15 авг 2025 | 17:38
  • 275
  • 0
Ива Иванова с полуфинал на сингъл и финал на двойки в Тунис

Ива Иванова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара.

Поставената под номер 8 Иванова победи Таниша Кашяп (Индия)  със 7:5, 3:0 и отказване на съперничката си заради физически проблем.

18-годишната българка изоставаше с 3:5 в първия сет, но спечели следващите седем гейма и водеше с 40:0 при подаването на Кашяп при 3:0 във втората част, когато индийката реши да прекрати участие в двубоя.

Следващата противничка на Иванова утре ще бъде седмата в схемата Алена Ковачкова (Чехия).

Българката достигна до финала на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 000 долара в края на юни.

Иванова междувременно се класира и за финала на двойки в Монастир (Тунис). Родната тийнейджърка и Желин Вандром (Белгия) победиха Джордин МакБрайд (САЩ) и Диана Мария Михаил (Румъния) с 6:4, 1:6, 10-6 за 76 минути.   Българката и белгийката взеха първия сет с ключов пробив в десетия гейм, но във втората част МакБрайд и Михаил доминираха и се стигна до изравняване на резултата. В шампионския тайбрек Иванова и Вандром стартираха по-добре и поведоха с 6:2 точки, след което увеличиха преднината си до 9:4 и затвориха мача с третата си възможност.

За българката това е втори финал при дуетите във веригата на Международната федерация по тенис ITF след юни миналата година, когато тя достигна до дебютната си титла в Букурещ в тандем с Миа Слама (САЩ).

Снимка: БФТенис

Следвай ни:

Още от Тенис

Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите в Румъния

Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите в Румъния

  • 15 авг 2025 | 13:23
  • 409
  • 0
Синер помете канадец и е полуфиналист в Синсинати

Синер помете канадец и е полуфиналист в Синсинати

  • 15 авг 2025 | 09:15
  • 2326
  • 1
Французин повали Руне

Французин повали Руне

  • 15 авг 2025 | 06:47
  • 1041
  • 1
Шелтън стигна четвъртфиналите в Синсинати

Шелтън стигна четвъртфиналите в Синсинати

  • 15 авг 2025 | 04:52
  • 1062
  • 0
Кудерметова се справи срещу полякиня

Кудерметова се справи срещу полякиня

  • 15 авг 2025 | 02:04
  • 396
  • 0
Гоф и Паолини ще се срещнат на четвъртфиналите в Синсинати

Гоф и Паолини ще се срещнат на четвъртфиналите в Синсинати

  • 15 авг 2025 | 01:09
  • 895
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА 1948 и Монтана, "червените" с рокада на вратата

11-те на ЦСКА 1948 и Монтана, "червените" с рокада на вратата

  • 15 авг 2025 | 17:54
  • 1787
  • 1
Левски взе национал на Северна Македония

Левски взе национал на Северна Македония

  • 15 авг 2025 | 15:40
  • 23278
  • 47
Официално: ЦСКА представи португалския халф

Официално: ЦСКА представи португалския халф

  • 15 авг 2025 | 15:17
  • 23915
  • 63
Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 27381
  • 35
Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

  • 15 авг 2025 | 15:13
  • 5703
  • 7
Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

  • 15 авг 2025 | 14:10
  • 16904
  • 35