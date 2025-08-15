От тъч на вятър - 5-ти кръг

Футболната седмица у нас ще е като августското време – с проблясъци, облаци и внезапни обрати. В Бистрица се очаква пълна яснота и добро настроение, докато в Пловдив прогнозата е променлива – мач ще има, но времето зависи от прищевките на облаците. По морето ще има вълни, но опитният „капитан“ Илиев знае курса и ще държи отбора стабилен. В Стара Загора слънцето отново грее, а в Разград се усеща хладен унгарски. „Левски“ премина през горещия азербайджански фронт и сега отива във Враца с изглед за „синьо“ повишение на точките. В „Септември“ промяната е малко вероятна, но изненади не са изключени. Най-нажежено ще е в Кърджали, където Арда ще държи високата температура, а някои ще се „пекат“ до последната минута.