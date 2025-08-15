Популярни
Пешич посочи какво го притеснява най-много в момента

  15 авг 2025
Пешич посочи какво го притеснява най-много в момента

Селекционерът на националния тим на Сърбия Светислав Пешич изрази опасенията си за възстановяването на гарда Василие Мицич преди приятелската среща с Чехия, част от подготовката за предстоящото Европейско първенство. Заради контузии пътуването до Мюнхен пропуснаха още Урош Трифунович и Ален Смайлагич.

"Не сме в точно отлична форма. Смайлагич и Трифунович все още не са готови да тренират", заяви Пешич, цитиран от Meridian Sport. "Опитваме се да върнем Василие, но нещата не вървят по плана, който очаквахме. Той също прави опити и полага усилия, но все още изпитва болка. Ще видим какво ще се случи в следващите няколко дни. Ще трябва постепенно да вземем някои решения. Като цяло, останалите играчи са добре", продължи Пешич.

"Играхме на турнир в Кипър, а имахме и две контроли без фенове. Сега всеки мач наистина има значение. Продължаваме да тренираме и да работим. Разбира се, че контузиите ни тревожат. Трябва да съм честен - въпросът, който ме тревожи най-много е дали можем да разчитаме на Мицич", завърши старши треньорът на сръбския национален отбор.

На турнира в Мюнхен (Германия) освен домакините, Сърбия и Чехия, ще участва и тимът на Турция.

Снимки: Imago

