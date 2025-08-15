Популярни
  • 15 авг 2025 | 13:54
Петър Стойчев и Таня Богомилова станаха членове на комисии на Световната федерация

Петър Стойчев и Таня Богомилова бяха утвърдени като членове на две от комисиите на Световната федерация по плувни спортове World Aquatics. Номинациите на двамата бяха одобрени официално дни след провеждането на Конгреса на световната централа по плуване в Сингапур.

Световният, европейски шампион и многократен носител на Световната купа по плуване в открити води Петър Стойчев спечели нужните гласове, за да попадне сред членовете на Техническата комисия. Олимпийската и европейска шампионка Таня Богомилова заслужи доверието и беше избрана за член на Комисията по плуване в открити води.

Мандатът на двамата български представители е до 2029 година, съобщиха от Българска федерация по плувни спортове.

