Таланти на Вихрен подписаха първи договори с клуба

Юношите на Вихрен - Александър Тренков и Даниел Манолев, подписаха първите си професионални договори. Тренков е роден на 1 декември 2006 г. и е син на бившия футболист и капитан на санданчани - Емил Тренков. Младият футболист играе като краен бранител и вече има мачове за клуба в Трета и Втора лига.

Даниел Манолев е също продукт на Академия Вихрен, като прекарва време и в школата на Славия. Даниел играе по двата фланга на атаката и също като Тренков има записани минути в мъжкия футбол, а само преди два дни навърши 17 години.

"Ръководството на клуба пожелава успехи и хубави моменти със зелено-белия екип на Александър Тренков и Даниел Манолев!", написаха от Вихрен.