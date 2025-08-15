Популярни
  Вихрен (Сандански)
  2. Вихрен (Сандански)
  Таланти на Вихрен подписаха първи договори с клуба

  15 авг 2025
Юношите на Вихрен - Александър Тренков и Даниел Манолев, подписаха първите си професионални договори. Тренков е роден на 1 декември 2006 г. и е син на бившия футболист и капитан на санданчани - Емил Тренков. Младият футболист играе като краен бранител и вече има мачове за клуба в Трета и Втора лига.

Даниел Манолев е също продукт на Академия Вихрен, като прекарва време и в школата на Славия. Даниел играе по двата фланга на атаката и също като Тренков има записани минути в мъжкия футбол, а само преди два дни навърши 17 години. 

Вихрен с нова победа след завръщането си във Втора лига
Вихрен с нова победа след завръщането си във Втора лига

"Ръководството на клуба пожелава успехи и хубави моменти със зелено-белия екип на Александър Тренков и Даниел Манолев!", написаха от Вихрен.

