Ахмед Хикмет за предстоящото гостуване в Смолян

Едноименният тим на Ямбол играе утре с Родопа в Смолян. Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Лош старт за нашия отбор. Знаем причините. Неприятно е, но не изпадаме в истерия и паника. Не спираме да работим да коригираме грешките и да се подобряваме. Убедени сме, че го правим по правилния начин. Въпрос на време е да видим и положителните резултати. Уверени сме във възможностите си. Предстои ни мач срещу корав противник. Това не е от съществено значение. Уважаваме всеки съперник и се подготвяме максимално сериозно за всеки мач. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Ахмед Хикмет, треньор на ямболския тим.