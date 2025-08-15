Популярни
  2. Ямбол 1915
  3. Ахмед Хикмет за предстоящото гостуване в Смолян

  • 15 авг 2025 | 08:24
  • 354
  • 0

Едноименният тим на Ямбол играе утре с Родопа в Смолян. Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Лош старт за нашия отбор. Знаем причините. Неприятно е, но не изпадаме в истерия и паника. Не спираме да работим да коригираме грешките и да се подобряваме. Убедени сме, че го правим по правилния начин. Въпрос на време е да видим и положителните резултати. Уверени сме във възможностите си. Предстои ни мач срещу корав противник. Това не е от съществено значение. Уважаваме всеки съперник и се подготвяме максимално сериозно за всеки мач. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Ахмед Хикмет, треньор на ямболския тим.

