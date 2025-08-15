Валери Домовчийски: Всеки двубой е битка

Утре новакът СФК Раковски (Раковски) гостува на Марица (Милево). Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Познаваме съперника, играхме контрола с него. Амбициозен треньор го води и това определя поведението на отбора му. Загубиха последния си мач в първенството и със сигурност ще излязат пределно мобилизирани за трите точки. Ние пък спечелихме първа победа, която ни даде увереност и спокойствие. За нас всеки двубой е еднакво труден и важен. Ще направим възможното да се представим според възможностите си в Милево“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.