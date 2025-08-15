Димитър Дерменджиев: Да спрем лъкатушенето

Утре, втория отбор на Локомотив (Пловдив) играе с Розова долина в Казанлък. Срещата от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои труден мач. Излизаме срещу отбор, който ще търси първа победа от началото на сезона. Важното за нас е, какво ще направим ние през 90-те минути в Казанлък. От двубоите, които изиграхме до момента се видя, че ни липсва постоянство. Амплитудите в представянето на младите футболисти са очаквани. Трябва обаче да ги спрем възможно най-бързо. Все пак в отбора ни има футболисти, които вече имат някакъв опит от сезон, два зад гърба си“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.