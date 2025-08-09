Асеновец излъга Спартак (Пловдив)

Асеновец (Асеновград) спечели у дома с 1:0 срещу Спартак (Пловдив). Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Георги Георгиев осигури трите точки в 18-ата минута, когато се възползва от извеждащо подаване на Йордан Ковачев и търкулна топката покрай вратаря на противника. През първото полувреме, никой не взе превес. Домакините имаха още една голова възможност, а гостите – три. Всичките ги неутрализираха двамата вратари. След почивката пловдивчани владееха инициативата. В 61-ата минута Ангел Димитров от асеновградския тим извърши нарушение и съдията го отстрани с червен картон. В оставащия половин час, „гладиаторите“ натиснаха. Владимир Айтов уцели гредата. Имаше още няколко критични моменти пред вратата на Асеновец, но футболистите му удържаха минималната си преднина.