Тодор Киселичков: Дербитата са непредсказуеми

Утре Нефтохимик (Бургас) играе в Несебър срещу едноименния тим. Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Дербитата са непредсказуеми, в тях всичко е възможно. Настройваме се за тежък мач. Ще играем с един от най-силните отбори в групата. Президентът му Недялко Москов е изградил отлична организация на всякакво ниво в клуба. Имат добри треньор и футболисти. Въпреки това загубиха първия си мач. Да, имаме своите шансове за успех. Трябва да изиграем 90-те минути концентрирано, според възможностите си. Положителното за футбола е, че мача ще се проведе на може би най-хубавия терен в България“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.