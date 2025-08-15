Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик
  3. Тодор Киселичков: Дербитата са непредсказуеми

Тодор Киселичков: Дербитата са непредсказуеми

  • 15 авг 2025 | 07:53
  • 474
  • 0
Тодор Киселичков: Дербитата са непредсказуеми

Утре Нефтохимик (Бургас) играе в Несебър срещу едноименния тим. Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Дербитата са непредсказуеми, в тях всичко е възможно. Настройваме се за тежък мач. Ще играем с един от най-силните отбори в групата. Президентът му Недялко Москов е изградил отлична организация на всякакво ниво в клуба. Имат добри треньор и футболисти. Въпреки това загубиха първия си мач. Да, имаме своите шансове за успех. Трябва да изиграем 90-те минути концентрирано, според възможностите си. Положителното за футбола е, че мача ще се проведе на може би най-хубавия терен в България“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.   

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Здрав сблъсък в Пловдив

Здрав сблъсък в Пловдив

  • 15 авг 2025 | 08:05
  • 2941
  • 2
ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

  • 15 авг 2025 | 07:52
  • 2933
  • 1
Недялко Москов: Само победата ще ни удовлетвори

Недялко Москов: Само победата ще ни удовлетвори

  • 15 авг 2025 | 07:51
  • 379
  • 0
Николай Христозов за мача с дубъла на Левски

Николай Христозов за мача с дубъла на Левски

  • 15 авг 2025 | 07:47
  • 355
  • 0
Редовски за гостуването в Радомир

Редовски за гостуването в Радомир

  • 15 авг 2025 | 07:44
  • 280
  • 0
Андрей Андреев: Тежко изпитание, но и полезно за младите

Андрей Андреев: Тежко изпитание, но и полезно за младите

  • 15 авг 2025 | 07:35
  • 296
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 170319
  • 682
Здрав сблъсък в Пловдив

Здрав сблъсък в Пловдив

  • 15 авг 2025 | 08:05
  • 2941
  • 2
Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

  • 15 авг 2025 | 07:37
  • 3307
  • 0
Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА

Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА

  • 15 авг 2025 | 05:54
  • 18853
  • 13
Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

  • 14 авг 2025 | 22:25
  • 102654
  • 95
ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

  • 15 авг 2025 | 07:52
  • 2933
  • 1