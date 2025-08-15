Популярни
Кудерметова се справи срещу полякиня

  • 15 авг 2025 | 02:04
  • 143
  • 0
Руската тенисистка Вероника Кудерметова се класира за четвъртфиналите на турнира в Синсинати, САЩ, след успех над Магда Линет от Полша с 6:4, 6:3 за 97 минути.

Двете демонстрираха силен начален удар и записаха общо седем аса помежду си. Полякинята обаче нямаше прецизност в началния си удар и записа цели 5 двойни грешки, докато рускинята направи само 2.

Освен това Кудерметова беше изключително успешна в още един компонент. Тя успя да реализира 4 от 5 възможности за брейк, докато съперничката ѝ оползотвори едва 1 от общо цели 8 шанса.

В спор за участие във финалната четворка на турнира в САЩ Кудерметова ще играе с Варвара Грачева от Франция. Срещата е насрочена за днешния 15-и август (петък) и би трябвало да стартира не по-рано от 23:30 часа българско време.

