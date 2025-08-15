Французин повали Руне

Популярни
  • 15 авг 2025 | 06:47
Датчанинът Холгер Руне отпадна изненадващо на крачка от полуфиналите на турнира в Синсинати, САЩ, след тежка загуба от представителя на Франция Теронс Атман с 2:6, 3:6 за 75 минути.

Датчанинът допусна неговият съперник да реализира цели 7 аса, докато той самият направи едва 4. Междувременно Руне показа известна прецизност при началния си удар и стигна само до 1 двойна грешка, докато Атман направи 3.

Датският тенисист също така не успя да натрупа постоянство в мача, стигайки до едва 2 възможности за брейк, докато неговият съперник реализира цели 4 пробива.

В спор за място на финала Атман ще спори със световния номер едно Яник Синер, който записа повече от убедителен успех с 6:0, 6:2 срещу канадеца Феликс Ожер-Алиасим.

Този мач е насрочен за утрешния 16-и август (събота) и би трябвало да започне не по-рано от 18:00 часа българско време.

