Французин повали Руне

Датчанинът Холгер Руне отпадна изненадващо на крачка от полуфиналите на турнира в Синсинати, САЩ, след тежка загуба от представителя на Франция Теронс Атман с 2:6, 3:6 за 75 минути.

Датчанинът допусна неговият съперник да реализира цели 7 аса, докато той самият направи едва 4. Междувременно Руне показа известна прецизност при началния си удар и стигна само до 1 двойна грешка, докато Атман направи 3.

From Qualifier To Semi-Finalist! 👏



Terence Atmane shocks World No. 9 Holger Rune to advance into the Cincinnati semi-finals#CincyTennis pic.twitter.com/QbMAyIIXJP — Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2025

Датският тенисист също така не успя да натрупа постоянство в мача, стигайки до едва 2 възможности за брейк, докато неговият съперник реализира цели 4 пробива.

Atmane d. Holger Rune 6-2 6-3 in Cincinnati



Unbelievable.



World #136 & qualifier Terence reaches his first ATP SF… and it’s a big one.



23 years old… this guy has SERIOUS talent.



✅1st Masters SF

✅Back to back top 10 wins



A special story. 🇫🇷🥹



pic.twitter.com/qoVjytJklo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 15, 2025

В спор за място на финала Атман ще спори със световния номер едно Яник Синер, който записа повече от убедителен успех с 6:0, 6:2 срещу канадеца Феликс Ожер-Алиасим.

Дъждът не спря Синер по пътя към 1/4-финалите в Синсинати

Този мач е насрочен за утрешния 16-и август (събота) и би трябвало да започне не по-рано от 18:00 часа българско време.